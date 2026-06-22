양충모 남원시장 당선인 "농업예산 확대·농업경쟁력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 양충모 남원시장 당선인이 22일 농업인단체와 간담회를 열고 농업예산 확대와 경쟁력 강화를 핵심 과제로 제시했다
- 간담회에서 농업예산 비중 단계적 회복과 인력난·이상기후 대응, 원예·축산 피해 지원 대책 등이 집중 논의됐다
- 양 당선인은 추경과 신규사업으로 농업예산을 늘리고 외국인 인력·청년농 지원 강화 등으로 남원 농업 경쟁력 제고에 나서겠다고 했다
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인력난 해소·청년농 육성·농가 지원 확대 방안 모색
[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 양충모 남원시장 당선인이 농업인단체와의 간담회를 통해 농업예산 확대와 농업 경쟁력 강화를 민선 9기 핵심 과제로 제시했다.
남원시장직 인수위원회는 22일 농업인 상생플랫폼 회의실에서 지역 농업 발전 방향을 논의하기 위한 농업인단체 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 남원시 4-H본부와 농촌지도자연합회 등 9개 주요 농업인단체 대표와 농업 분야 관계 공무원들이 참석해 농업 현안과 지원 대책을 논의했다.
특히 농업예산 확대 방안이 주요 의제로 다뤄졌다. 올해 남원시 농림 분야 예산은 전체 예산의 21.28%인 2252억원 규모로, 최근 감소 추세를 보인 농업예산 비중을 단계적으로 회복해야 한다는 의견이 제기됐다.
이에 양 당선인은 하반기 추가경정예산에 필요한 사업 예산을 우선 반영하고, 2027년부터 신규 사업 발굴과 함께 농업예산 확대에 힘쓰겠다는 입장을 밝혔다.
간담회에서는 농촌 인력난 해소 방안도 논의됐다. 남원시는 올해 외국인 계절근로자 1273명을 도입해 농번기 인력 수급을 지원하고 있으며, 안정적인 노동력 확보 방안에 대한 점검이 이뤄졌다.
또한 이상기후와 농자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 원예·과수·축산 농가의 현황을 살피고 지원 대책 마련에 대한 의견도 오갔다.
포도와 복숭아, 사과, 딸기 등 주요 원예작물의 재해 대응과 유통망 확보 방안, 1300여 축산 농가의 폭염 피해 예방 대책 등도 주요 논의 대상에 포함됐다.
청년농업인 육성 정책도 관심을 모았다. 남원시는 청년 농업경영주 비율이 6.1%로 전북 평균을 웃도는 점에 주목하고 귀농·귀촌인과 청년농의 안정적인 정착을 위한 지원 정책을 강화할 계획이다.
양충모 당선인은 "농업 현장의 다양한 목소리를 직접 듣고 정책에 반영할 수 있는 의미 있는 자리였다"며 "예산 확보와 인력 지원, 청년농 육성 등 농업 현안 해결을 위해 농업인들과 지속적으로 소통하며 남원 농업의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com