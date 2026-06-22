[기고] 2027 교황 방한, '종교행사 지원'이 아니라 '국가 프로젝트 추진'이다

오성환 (사)한국PCO협회 회장

2027년 여름, 대한민국은 전 세계의 시선이 집중되는 역사적 순간을 맞이한다. 가톨릭의 수장 레오14세 교황의 방한과 함께 개최되는 세계청년대회(World Youth Day, WYD) 때문이다.

현재 예상 참가자는 약 100만 명. 참가자들은 단순히 서울에만 머무는 것이 아니라 행사 전후로 전국 16개 교구를 방문하며 지역 문화를 체험하게 된다. 규모와 파급력 측면에서 보면 월드컵이나 올림픽에 결코 뒤지지 않는 초대형 국제행사다.

오성환 PCO협회 회장

그럼에도 불구하고 우리 사회의 준비 수준은 행사 규모에 비해 지나치게 낮아 보인다. 정치권은 종교행사라는 이유로 관심을 미루고 있고, 일부 정부부처는 교회가 주최하는 행사라는 이유로 소극적 태도를 보이고 있다. 그러나 이러한 인식은 근본적으로 잘못되었다.

2027년 교황 방한은 천주교만의 행사가 아니다. 대한민국이 전 세계 청년들에게 국가 브랜드를 알리고, 문화와 관광 경쟁력을 선보이며, 국민의 안전관리 역량과 환대 문화를 보여주는 국가적 프로젝트다.

특히 참가자 대부분이 미래세대라는 점에서 그 의미는 더욱 크다. 이들이 한국에서 경험하는 문화와 사람, 서비스와 안전은 향후 수십 년 동안 대한민국에 대한 인식으로 남게 된다.

문제는 시간이 생각보다 많지 않다는 점이다. 2023년 새만금 세계스카우트잼버리는 우리에게 값비싼 교훈을 남겼다. 실패 원인은 폭염 때문도, 시설 때문도 아니었다. 준비의 총괄 책임자가 없었고, 각 기관이 따로 움직였으며, 행사 규모를 과소평가한 것이 근본 원인이었다. 대규모 국제행사는 행사 당일이 아니라 준비과정에서 성공과 실패가 결정된다.

레오14세 교황 방한과 세계청년대회 역시 마찬가지다. 숙박, 교통, 의료, 안전, 통신, 자원봉사, 다국어 서비스, 출입국 지원, 문화체험 프로그램, 위기관리 체계 등 어느 하나 단일 기관이 해결할 수 없는 과제들이다.

따라서 지금 필요한 것은 몇 개 부처의 협조가 아니라 범정부 차원의 국가 추진체계다.

첫째, 국무총리실 또는 대통령실 산하에 범정부 준비위원회를 조속히 설치해야 한다. 현재와 같은 분산형 준비체계로는 국가적 역량을 결집하기 어렵다. 문화체육관광부, 행정안전부, 외교부, 국토교통부, 법무부, 경찰청, 소방청, 질병관리청, 지방자치단체를 아우르는 강력한 컨트롤타워가 필요하다.

둘째, 국회 차원의 초당적 지원체계를 구축해야 한다. 올림픽이나 월드컵 준비에는 특별위원회가 구성되면서도, 100만 명 규모의 세계청년대회에는 별다른 논의조차 없다는 사실은 이해하기 어렵다. 지금부터 관련 법령 정비와 예산 지원 근거를 마련해야 한다. 특히 숙박 인프라, 교통체계 개선, 자원봉사 운영, 안전관리 시스템 구축 등에 대한 국가 지원이 필요하다.

셋째, 지방자치단체와 관광산업계의 참여를 제도화해야 한다. 이번 행사는 서울만의 행사가 아니다. 천주교 전국 16개 교구가 참여하는 만큼 지역 문화관광 활성화의 기회가 될 수 있다. 각 지자체는 지역 관광자원과 축제, 문화콘텐츠를 연계한 프로그램을 개발하고, 정부는 이를 국가 차원의 관광상품으로 패키징해야 한다.

넷째, 대한민국 MICE 산업의 전문성을 적극 활용해야 한다. 지난 수십 년간 대한민국은 수많은 국제회의와 국제행사를 성공적으로 개최해 왔다. 국제회의기획업체(PCO), 전시기획사, 관광·숙박업계, 안전관리 전문가, 행사 운영 전문가들이 축적한 경험은 국가적 자산이다.

교황 방한을 단순한 의전 행사로 접근해서는 안 된다. 세계 최고 수준의 국제행사 운영 역량을 총동원해야 한다. 2027년 가톨릭 세계청년대회는 단순한 종교행사가 아니라 대한민국의 미래를 위한 국가 브랜드 프로젝트다. 우리는 이미 새만금 잼버리를 통해 무엇을 준비해야 하는지 배웠다. 이제 남은 과제는 그 교훈을 실천하는 것이다.

'아직 시간이 있다'는 생각이 가장 위험하다. 2027년의 성공은 2027년에 만들어지는 것이 아니다. 바로 지금, 2026년의 준비 과정에서 결정된다. 정부와 국회가 더 이상 관망자가 되어서는 안 된다. 교황 방한을 국가 프로젝트로 격상시키고, 대한민국의 역량을 결집해야 할 때다.