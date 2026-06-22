순창 '학촌농요' 학술세미나·정기공연 27일 개최

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 27일 학촌농요 학술세미나와 정기공연을 개최했다
- 학술세미나는 학촌농요 가치와 발전방안을 논의했고 전문가 발표와 종합토론이 진행됐다
- 정기공연과 각종 민속공연으로 전통을 계승했고 학촌농요는 민속예술제 수상으로 가치를 인정받았다
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민속예술 공연·학술행사 연계한 전승 기반 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창을 대표하는 향토 민요인 학촌농요의 문화적 가치를 재조명하고 전승 방안을 모색하는 학술세미나와 정기공연이 오는 27일 순창군민예술회관 일원에서 열린다.
22일 순창군에 따르면 2026년도 순창학촌농요 학술세미나와 정기공연이 27일 오후 2시부터 군민예술회관과 야외무대에서 잇따라 개최된다.
학술세미나는 군민예술회관에서 '순창학촌농요의 가치와 발전방안'을 주제로 진행된다. 이윤택 학촌농요보존회장의 개회사와 최영일 순창군수의 축사에 이어 최동현 군산대 명예교수가 기조발표를 맡는다.
또 권오경 부산외국어대 교수와 노복순 전북도립국악원 교육학예실장, 권도희 경북대 교수가 학촌농요의 후렴구와 음악적 특징, 발전 방향 등을 주제로 발표할 예정이다.
각 발표에는 이옥희 전남대 강사와 이성초 한국교원대 교수, 양옥경 전북대 학술연구교수가 논평자로 참여하며, 신은주 전북대 교수가 좌장을 맡아 종합토론을 진행한다.
정기공연은 야외무대에서 민속놀이와 유등초등학교 사물놀이, 순창국악원 민요 공연, 유등주민자치 색소폰 공연 등 식전행사로 시작된다.
이어 개회식과 함께 순창어린이합창단 공연, 이승철 상쇠가 이끄는 진안 증평농악단의 중평굿 초청공연, 순창학촌농요보존회 정기공연이 차례로 펼쳐질 예정이다.
순창학촌농요는 순창군 유등면 건곡리 학촌마을에서 전승돼 온 토속민요로, 논매는소리 7곡과 뒷풀이소리 2곡 등 총 9곡으로 구성돼 있다. 일꾼들이 두 편으로 나뉘어 주고받으며 노래하는 교환창 형식이 특징이다.
특히 1978년 소리꾼 최재복 씨가 마을 어르신들의 소리를 채록해 전승한 이후 학촌농요보존회를 중심으로 보존과 계승 활동이 이어지고 있다.
한편 학촌농요보존회와 소리꾼 최재복 씨는 2025년 제66회 한국민속예술제에서 각각 우수상과 개인연기상을 수상하며 전통문화의 가치를 인정받았다.
lbs0964@newspim.com