화성시, 의료 접근성 낮은 외국인 주민 무료진료 실시

AI 핵심 요약beta
- 화성시가 21일 외국인 주민 무료진료를 했다.
- 산부인과·치과를 새로 더해 의료서비스를 넓혔다.
- 시는 의료 사각지대 해소를 위해 지원을 늘리겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시가 의료 접근성이 낮은 외국인 주민과 다문화가정 등 의료 사각지대 해소를 위해 나섰다.
22일 시에 따르면 지난 21일 만세구보건소에서 시 의료나눔봉사단 및 지역 유관기관들과 협력해 올해 두 번째 '외국인 주민 무료진료'를 실시했다.
이번 무료진료에는 동탄시티병원, 아미고병원, 원광종합병원, 디유치과의원이 동참해 내과와 정형외과 진료를 진행했다.
특히 이번 2차 진료부터는 외국인 주민들의 다양한 건강 수요를 반영해 산부인과와 치과 진료를 새롭게 확대 도입함으로써 한층 폭넓은 의료서비스를 제공했다.
이와 함께 물리치료를 비롯해 화성시정신건강복지센터와 연계한 정신건강 상담, 감염병 예방 홍보 등 다각적인 건강증진 프로그램을 병행하여 질환의 조기 발견과 예방 중심의 건강관리를 도왔다.
이번 사업은 만세구보건소, 화성시자원봉사센터, 화성시외국인복지센터 등 공공기관의 주도하에 화성시약사회, 수원과학대학교·화성의과학대학교 의료봉사팀, 화성시기업인연합회, 화성시소상공인연합회 등 지역 사회 전반의 긴밀한 민·관·학 협력체계를 통해 내실 있게 운영됐다는 게 시 관계자의 설명이다.
시는 의료서비스 지원을 지속적으로 확대하고 있으며 앞으로도 지역 의료기관과의 협업을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.
곽매헌 만세구보건소장은 "이번 무료진료가 의료서비스 이용에 어려움을 겪는 외국인 주민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 의료기관 및 유관기관과의 협력을 강화해 누구나 차별 없이 필요한 의료서비스를 이용할 수 있는 건강한 지역사회 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com