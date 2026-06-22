전북교육청, 청렴도 1등급 달성·반부패 혁신체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 22일 반부패·청렴정책 회의를 열고 국민권익위 청렴도 1등급 달성을 위한 하반기 전략을 점검했다
- 올해 4대 전략 아래 14개 분야 39개 과제를 추진 중이며 상반기 과제는 정상 진행돼 전체 평균 이행률은 54%로 나타났다
- 학교운동부·조직문화·인사제도를 3대 부패취약분야로 정해 익명 신고, 갑질 근절, 공정 인사 강화 등 청렴체감도 제고에 나선다
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학교운동부·갑질·인사제도 개선 통한 신뢰도 제고
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 국민권익위원회 종합청렴도 평가 1등급 달성을 목표로 반부패·청렴정책 추진 상황을 점검하고 하반기 대응 전략 마련에 나섰다.
전북교육청은 22일 본청 5층 회의실에서 유정기 교육감 권한대행을 비롯해 본청 국·과장, 감사관, 직속기관장, 교육장 등 50여 명이 참석한 가운데 제2차 반부패·청렴정책 추진단 회의를 개최했다.
반부패·청렴정책 추진단은 청렴정책 전반을 총괄하는 컨트롤타워로, 이날 회의에서는 2026년 반부패·청렴정책 추진계획의 상반기 이행 실적을 점검하고 하반기 중점 추진 과제를 논의했다.
전북교육청은 올해 지속 가능한 반부패·청렴 기반 강화, 부패취약분야 제도·시스템 혁신, 소통과 참여 중심 청렴문화 확산, 청렴 모니터링 및 피드백 강화 등 4대 전략 아래 14개 분야 39개 과제를 추진하고 있다.
점검 결과 상반기 추진 과제는 모두 정상적으로 진행되고 있으며, 하반기 계획을 포함한 전체 평균 이행률은 54%로 나타났다.
특히 전북교육청은 청렴도 저해 요인으로 지목된 학교운동부와 조직문화, 인사제도를 3대 부패취약분야로 선정해 집중 개선에 나서고 있다.
학교운동부 분야는 QR코드 기반 익명 신고 시스템을 운영해 불법찬조금 근절에 힘쓰고 있으며, 조직문화 개선을 위해 역지사지·거꾸로 멘토링과 '갑질NO트' 정착을 추진하고 있다.
인사 분야에서는 직무 중심 전보 점수제를 고도화하고 인사 청탁에 대한 강력한 페널티를 적용하는 등 공정성과 투명성 확보에 주력하고 있다.
전북교육청은 앞으로 교직원과 학부모, 계약 상대방 등이 청렴정책의 변화를 체감할 수 있도록 현장 소통을 강화할 계획이다.
lbs0964@newspim.com