수원광교박물관, '고문서로 만나는 조선의 일상' 전시회 개최

AI 핵심 요약beta
- 수원광교박물관이 26일부터 조선 고문서 전시를 연다
- 2027년 5월 30일까지 ‘조선의 일상’을 주제로 선보인다
- 관람료는 성인 2000원이며 수요일·금요일은 무료다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 조선시대 고문서를 만날 수 있는 전시회가 수원광교박물관에서 열린다.
수원광교박물관은 오는 26일부터 2027년 5월 30일까지 2층 사운실에서 2026년 테마전 '고문서로 만나는 조선의 일상'을 개최한다고 22일 밝혔다.
관습조사보고서, 조선 후기 문신 이집두(李集斗)의 시권(試券), 조선 중기 문신 김찬(金瓚) 홍패(紅牌, 시험 합격증), 조선중기 명가 간찰첩 등 주요 고문서를 전시한다.
조선시대 고문서를 통해 당시 생활상을 살펴보고 오늘날 일상에서 접하는 다양한 문서와 비교하며 문서의 의미와 가치를 재조명할 수 있다.
계약서, 임명장, 고지서 등 현대인이 일상적으로 접하는 문서와 조선시대 고문서를 비교해 문서가 담고 있는 시대상과 사회적 의미를 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 구성했다.
관람료는 성인 2000원, 청소년 1000원, 어린이는 무료다.
장애인과 보호자, 국가유공자, 다자녀가정 중 두 자녀 이상을 동반한 수원시민 등은 관련 조례에 따라 관람료를 감면받을 수 있다.
매주 수요일 문화요일과 19~39세를 대상으로 하는 청년 문화의 날(매주 금요일)에는 무료로 관람할 수 있다.
관람 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며 매주 월요일은 휴관한다.
수원광교박물관 관계자는 "문서는 과거와 현재를 연결하는 중요한 기록이자 일상을 담아내는 매개체"라며 "조선시대 사람들의 삶을 이해하고 오늘날 우리가 접하는 문서의 의미도 새롭게 돌아보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com