경기도교육청특수교육원, 장애학생 대학생활체험 지원 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청특수교육원이 22일 장애학생 대학생활체험 지원 사업을 추진한다고 밝혔다
- 도내 9개 대학과 연계해 입시형·체험형·통합형 맞춤 프로그램으로 대학 진학과 적응을 돕는다
- AI 코딩 등 디지털 분야 체험과 전공실습·재학생 멘토링으로 진로 설계와 사회 전환을 지원한다
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1:1 멘토링·모의 면접·AI 코딩 등 전공 실습 통해 대학 적응력 및 진학 의지 고취
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청특수교육원이 장애학생들의 대학 진학 장벽을 낮추고 고등학교 교육과 대학교육을 체계적으로 연결하기 위한 현장 중심 지원에 나선다.
경기도교육청특수교육원은 장애학생의 대학 진학 의지를 고취하고 학령기 특수교육과 대학교육을 체계적으로 잇기 위해 '2026 장애학생 대학생활체험 지원 사업'을 추진한다고 22일 밝혔다.
이날부터 오는 12월 4일까지 운영되는 올해 사업에는 국가시책 특별교부금 1억 8000만 원이 투입된다. 사업 연계에는 경동대, 단국대, 가톨릭대, 안산대, 경민대, 서정대, 한경국립대, 대림대, 중부대 등 도내 9개 대학이 참여한다.
참여 대학들은 고등학교 및 전공과에 재학 중인 특수교육대상학생과 학부모를 대상으로 각 학교별 여건에 맞춘 ▲입시형 ▲체험형 ▲통합형 등 맞춤형 프로그램을 제공할 예정이다.
우선 '입시형' 프로그램은 특별전형 안내 입학사정관과의 1:1 멘토링, 모의 면접 등을 제공해 실질적인 입학 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞춘다. '체험형'은 캠퍼스 투어, 대학 강의 참관, 대학생활 워크숍을 통해 대학 환경에 대한 적응력을 키우도록 돕는다.
특히 이번 사업에서는 수업 참관과 전공 체험 시 인공지능(AI) 코딩 등 미래 디지털 분야의 학습 기회를 적극적으로 제공하도록 권장한 점이 눈에 띈다.
아울러 각 대학 재학생 멘토를 장애학생과 1:1로 매칭해 실질적인 대학 생활 적응을 지원하는 것은 물론 호텔조리, 반려동물, 웹툰 등 참여 대학들의 특성을 살린 다채로운 전공 실습 기회도 함께 부여한다.
서명규 경기도교육청특수교육원장은 "이번 사업이 장애학생들에게 대학 환경에 미리 적응하고 주도적으로 진로를 설계해 나가는 든든한 발판이 되기를 바란다"며 "앞으로도 장애학생들의 성공적인 사회 전환을 위해 현장 중심의 교육 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com