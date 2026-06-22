익산예술의전당 기획공연 '풍성'…문화예술 향유 확대

AI 핵심 요약beta
- 익산예술의전당은 7월에 3편의 기획공연을 선보인다고 22일 밝혔다
- 7월 3일 국립국악관현악단, 11일 크로스오버, 18일 창작뮤지컬이 열린다
- 관람료는 공연별 1만~5만원이며 모두 초등학생 이상 관람 가능하다
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국내 정상급 예술단체 참여와 수준 높은 공연 선보여
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산예술의전당이 국악과 클래식, 재즈, 뮤지컬을 아우르는 다양한 기획공연을 마련해 시민들에게 풍성한 문화예술 무대를 선사한다.
익산예술의전당은 오는 7월 국립국악관현악단 공연과 클래식·재즈 크로스오버 공연, 창작뮤지컬 등 기획공연 3편을 잇달아 선보인다고 22일 밝혔다.
이번 공연들은 찾아가는 국립극장 공모사업과 예술경영지원센터 공연예술 지역유통 지원사업 선정작으로, 국내 정상급 예술단체와 아티스트들이 참여해 수준 높은 공연을 선보일 예정이다.
먼저 7월 3일에는 국립국악관현악단의 대표 레퍼토리를 만나볼 수 있는 '국립국악관현악단 베스트 컬렉션'이 무대에 오른다.
공연에서는 국악관현악 '하나의 노래, 애국가'를 비롯해 영화음악 편곡 작품, 소리꾼 이봉근 협연 무대, 사물놀이 협주곡 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.
이어 7월 11일에는 색소포니스트 신현필과 피아니스트 고희안이 함께하는 클래식·재즈 크로스오버 공연 '디어 모차르트'가 관객들을 만난다.
두 연주자는 모차르트의 대표곡 11곡을 재즈 감성과 즉흥연주로 재해석해 색다른 무대를 선보일 예정이다.
7월 18일에는 창작뮤지컬 '라흐마니노프'가 공연된다. 작품은 교향곡 제1번 초연 실패 이후 슬럼프에 빠진 작곡가 라흐마니노프와 그를 회복으로 이끈 정신의학자 니콜라이 달의 실화를 바탕으로 구성됐다.
특히 피아노 협주곡 제2번을 비롯한 라흐마니노프의 대표 작품들이 라이브 연주와 함께 무대에 펼쳐져 관객들에게 깊은 울림과 감동을 전할 것으로 기대된다.
관람료는 '국립국악관현악단 베스트 컬렉션'과 '디어 모차르트'가 전석 1만 원이며, '라흐마니노프'는 R석 5만 원, S석 3만 원, A석 1만 원이다. 세 공연 모두 초등학생 이상 관람 가능하다.
lbs0964@newspim.com