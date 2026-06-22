전주 경기전 야간 역사체험 '왕과의 산책' 본격 운영

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- 전주시는 20일부터 10월 24일까지 토요일마다 경기전 야간 역사 해설 프로그램 '왕과의 산책'을 운영한다고 22일 밝혔다.
- '왕과의 산책'은 배우 27명이 참여해 경기전 9개 지점에서 역사 인물을 재현하며 전주의 역사와 국가유산 매력을 전하는 대표 야간 관광콘텐츠다.
- 올해 프로그램은 7월 25일~8월 29일, 10월 3일은 휴연하며 세부 일정과 예약은 네이버 예약에서 확인 가능하다.
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배우와 함께 걷는 경기전 야간 투어, 전주 역사 재조명
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주의 대표 야간 문화콘텐츠인 경기전 역사 탐방 프로그램 '왕과의 산책'이 올해도 관람객들을 맞이하며 전주의 역사와 국가유산의 매력을 선보인다.
전주시는 지난 20일부터 오는 10월 24일까지 매주 토요일 오후 8시 경기전에서 야간 역사 해설 프로그램인 '왕과의 산책'을 운영한다고 22일 밝혔다.
올해로 9년째를 맞은 '왕과의 산책'은 역사 고증을 바탕으로 한 관객 참여형 국가유산 활용 프로그램으로, 매년 높은 만족도와 함께 전주의 대표 야간 관광 콘텐츠로 자리매김하고 있다.
프로그램에는 27명의 배우가 참여해 경기전 내 9개 주요 지점에서 역사 속 인물을 재현하며 경기전과 전주의 역사 이야기를 생생하게 전달한다.
참가자들은 경기전 입구를 시작으로 홍살문과 정전, 전주사고, 예종대왕태실 및 비, 조경묘, 부속채 등을 차례로 둘러보며 각 공간에 담긴 역사와 문화를 체험하게 된다.
특히 단순한 문화유산 해설을 넘어 조선시대부터 이어진 전주의 역사와 정체성을 스토리텔링 형식으로 풀어내 참가자들의 몰입도를 높이고 있다.
야간에만 경험할 수 있는 경기전의 색다른 풍경도 프로그램의 매력으로 꼽힌다. 은은한 조명 아래 펼쳐지는 경기전의 고즈넉한 분위기는 방문객들에게 특별한 추억과 색다른 문화 체험의 기회를 제공한다.
'왕과의 산책'은 지역 예술가와 기획자들이 함께 만들어 온 국가유산 활용 프로그램으로, 2018년부터 2022년까지 시즌1을 운영한 데 이어 2023년부터는 콘텐츠를 강화한 시즌2를 선보이고 있다.
올해 프로그램은 혹서기인 7월 25일부터 8월 29일까지와 10월 3일에는 휴연하며, 세부 일정과 예약은 네이버 예약을 통해 확인할 수 있다.
lbs0964@newspim.com