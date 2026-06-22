4년 만에 코트로 돌아온 윌리엄스, 윔블던 단·복식 출전키로

AI 핵심 요약beta
- 세리나 윌리엄스가 22일 윔블던 여자 단식에 4년 만에 복귀했다
- 올잉글랜드클럽은 여자 단식 와일드카드 마지막 한 장을 윌리엄스에게 부여했다
- 세계 랭킹이 없는 윌리엄스는 강호와 1라운드 대진 가능성이 크고 전설의 귀환에 관심이 뜨겁다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 4년 만에 코트로 돌아온 마흔네 살의 '테니스 여제' 세리나 윌리엄스(미국)가 올해 윔블던 단식 무대에 전격 출전한다.
윔블던을 주관하는 올잉글랜드클럽은 22일(한국시간) 윌리엄스에게 여자 단식 와일드카드를 부여한다고 공식 발표했다. 앞서 언니 비너스 윌리엄스와 함께하는 여자 복식에서도 와일드카드를 확보했던 윌리엄스는 이번 대회에서 단·복식을 모두 소화하게 됐다. 윔블던 측은 소셜 미디어를 통해 "이거 연습 아닙니다"라는 문구를 올리며 여제의 단식 복귀를 대대적으로 알렸다.
윌리엄스의 단식 출전 여부는 복귀 선언 이후 테니스계 최대의 관심사였다. 올잉글랜드클럽은 여자 단식 와일드카드 8장 중 마지막 한 자리를 윌리엄스의 결정을 위해 비워두고 기다렸다. 최근 영국 퀸스클럽 대회와 독일 베를린오픈 복식 경기를 치르면서도 단식 출전에 대해 말을 아끼던 윌리엄스는 개막을 불과 8일 앞두고 최종 결심을 내렸다. 윌리엄스가 복귀 이후 공식 단식 경기를 치르는 것은 이번 윔블던이 처음이다. 그의 마지막 단식 무대는 지난 2022년 US오픈 3라운드였다.
현재 윌리엄스는 세계 랭킹이 없는 상태다. 이 때문에 현지 시간으로 27일 진행되는 대진 추첨 결과에 따라 디펜딩 챔피언 이가 시비옹테크나 세계 1위 아리나 사발렌카 등 최강자들과 1라운드부터 정면충돌할 가능성이 열려있다. 윌리엄스는 메이저 대회 단식 통산 23회 우승 중 7번을 윔블던에서 달성한 잔디 코트의 절대강자다. 언니 비너스와 합작한 복식에서도 메이저 14회 우승 중 6번을 윔블던에서 합작했다. 전설의 귀환만으로도 이번 윔블던은 이미 뜨겁게 달아오르고 있다.
psoq1337@newspim.com