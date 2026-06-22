KIC유럽·경과원, 비바 테크놀로지 5년 연속 참가

AI 핵심 요약beta
- KIC유럽이 17일부터 20일까지 파리 비바테크에 5년 연속 참여했다고 밝혔다.
- KIC유럽 등은 한국 통합관을 구성해 39개 기술기업 및 경기도 첨단 제조 스타트업 8개사의 유럽 진출을 지원했다.
- KIC유럽은 다소시스템즈와의 MoU·데모데이를 통해 국내 딥테크 스타트업의 유럽 시장 안착을 위한 기술 검증과 투자유치 기반을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = KIC유럽이 프랑스 파리에서 열린 '비바 테크놀로지 2026(VIVA Technology, 이하 비바테크)'에 5년 연속 참가했다고 밝혔다.
올해로 10회째를 맞은 비바테크는 지난 6월 17일부터 20일까지 프랑스 파리 엑스포 포르트 드 베르사유에서 개최됐다. 이번 행사는 한-프랑스 수교 140주년을 기념하며 '인공지능(AI): 환상이 아닌 실질적 영향'을 주제로 스타트업, 기업, 투자자들이 모였다.
KIC유럽은 경기도경제과학진흥원(이하 경과원), 중소벤처기업부 산하 창업진흥원, 중소벤처기업진흥공단 KSC파리와 협력하여 대규모 '한국 통합관'을 마련했다. 이 통합관에는 미래 성장산업 분야의 국내 기술기업 39개사가 참여했으며, KIC유럽과 경과원은 경기도 내 첨단 제조 스타트업 8개사의 유럽 시장 진출을 공동으로 지원했다.
행사 첫날인 17일에는 국내 스타트업의 스케일업 지원을 위한 다자간 업무협약(MoU)이 체결됐다. KIC유럽과 유관기관은 프랑스의 3D 익스피리언스 및 소프트웨어 기업인 다소시스템즈(Dassault Systèmes)와 3자 간 업무협약을 맺고, 국내 딥테크·제조 스타트업에게 다소시스템즈의 가상 시뮬레이션 기술 및 인프라를 활용한 기술 검증(PoC) 기회를 제공하기로 합의했다.
기술 비즈니스 전문가들은 유럽 시장 진입 시 기술 검증(PoC)과 현지 레퍼런스 확보가 중요하다고 분석했다. 이들은 국내 공공기관들이 연대하여 통합 브랜드를 구축하고 다소시스템즈와 같은 현지 기업과의 네트워크를 직접 주선하는 방식이 국내 스타트업의 현지 생태계 안착 속도를 높이는 실질적인 대안이 될 수 있다고 평가했다.
이튿날인 18일에는 유럽 현지 주요 벤처캐피털(VC)과 유럽연합(EU) 산하 액셀러레이터 기관을 초청한 투자유치 데모데이가 열렸다.
황종운 KIC유럽 센터장은 유관기관과 협력하여 한국 통합관의 규모를 확대 운영했다고 밝혔다. 그는 다소시스템즈와의 MoU 체결 및 데모데이를 통해 국내 유망 딥테크 스타트업이 유럽 현지 시장에서 진출할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것이라고 덧붙였다.
whitss@newspim.com