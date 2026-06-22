韩观光公社赴青岛推介邮轮旅游 助力来韩中国游客持续增长

纽斯频通讯社首尔6月22日电 韩国观光公社（旅游发展局）在中国山东省青岛市开展来韩旅游推广活动，并与韩中客运航线运营企业及中国旅游业界深化合作，推动通过海上交通渠道扩大中国游客来韩旅游规模。

活动现场。【图片=韩国观光公社提供】

据观光公社介绍，16日至18日期间，该机构在青岛面向当地客轮企业和主要旅行社举办系列旅游推介活动。活动旨在迎接暑期旅游旺季，进一步吸引中国游客来韩旅游，同时在国际油价上涨等外部环境变化背景下拓展海上旅游市场，完善以航空出行为主的来韩旅游客源结构。

17日，观光公社在青岛举行"来韩客轮旅游市场扩大说明会"并与山东5家客轮企业签署合作谅解备忘录（MOU），共同推进韩中客轮旅游市场发展。

数据显示，目前山东省相关航线约占全部韩中客运轮渡航线的76%，共有连接韩国仁川港、平泽港和群山港的8条客运航线投入运营，是两国海上客运往来的核心区域。

根据协议，各方将建立长期合作机制，计划在未来3年内共同推动吸引150万人次中国游客来韩旅游，并围绕青少年、银发群体、企业奖励旅游、体育文化交流团队以及自由行游客等不同客源市场开发多样化旅游产品，开展联合市场推广活动。

此外，韩国观光公社还与当地7家重点旅行社举行座谈，就面向中国三、四线城市开发来韩团队旅游商品以及开展下半年客轮旅游市场推广活动等议题进行了交流。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社