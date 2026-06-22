단양마늘 한자리에…제20회 한지형 단양마늘축제 내달 17일 개막

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 7월17일부터 19일까지 단양마늘축제를 연다
- 한지형 단양마늘 우수성과 역사 재조명에 중점을 뒀다
- 직거래장터·체험·공연 등으로 농업·관광 연계했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[단양=뉴스핌] 조영석 기자= '제20회 한지형 단양마늘축제'가 다음 달 17일부터 19일까지 사흘간 단양생태체육공원 일원에서 열린다.
올해로 20회를 맞는 이번 축제는 단양마늘의 역사성과 품질 경쟁력을 재조명하는 한편지역 농업과 관광을 연계한 대표 여름 축제로 자리매김할 전망이다.
이번 행사는 단양마늘축제추진위원회가 주최하고 단양마늘생산자협의회와 NH농협 단양군지부가 주관한다.
'20년의 향, 단양을 빛내다'를 주제로 '한지형의 품격, 단양마늘의 힘'을 슬로건으로 내걸고 단양마늘의 우수성을 대외적으로 알리는 데 초점을 맞췄다.
축제 첫날인 17일에는 개막식을 시작으로 명품마늘 품평회 시상식과 20주년 기념 퍼포먼스가 열린다.
같은 날 올누림센터 4층 대강당에서는 '한지형 단양마늘 혁신 심포지엄'이 개최돼 품질 향상과 재배기술, 유통·가공, 브랜드 전략 등 산업 전반의 경쟁력 강화 방안이 논의될 예정이다.
행사 기간 동안 운영되는 직거래 장터에서는 지역 농업인이 직접 재배한 단양마늘을 소비자에게 판매한다.
축제장에는 마늘 홍보관과 20회 기념 포토존, 국내 마늘 신품종 및 가공품 비교 전시관, 지역 농특산물 판매장 등이 마련된다.
이와 함께 풋마늘 김치 만들기, 마늘약초 족욕, 마늘 굿즈 제작 등 체험 프로그램과 마늘 음식 시식, 마늘빵, 어상천 수박, 오미자 슬러시 등 다양한 먹거리도 선보인다.
무대 행사로는 개막 축하공연과 지역가수 공연, 셰프와 함께하는 마늘 요리 시연, 마늘·수박 즉석 이벤트, 농특산물 깜짝 경매, 참여 농업인 노래자랑 등이 이어져 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다.
김문근 단양군수는 "제20회를 맞은 이번 축제는 단양마늘의 가치를 다시 확인하는 계기가 될 것"이라며 "농가와 소비자, 군민과 관광객이 함께 어우러지는 축제가 되길 기대한다"고 말했다.
choys2299@newspim.com