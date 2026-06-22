전북, 양파 수급안정 대책 추진...농가 경영안정 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 22일 양파 가격 하락 대응 대책을 발표했다
- 도와 정부가 시장격리·출하정지·수매비축으로 공급을 조절했다
- 온라인 할인·하나로마트 행사로 소비를 늘리고 수급관리를 강화했다
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광역수급관리체계 구축과 소비촉진 행사 본격화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 양파 생산량 증가에 따른 가격 하락에 대응하기 위해 시장격리와 소비촉진 대책을 본격 추진하며 농가 경영안정 지원에 나섰다.
전북자치도는 올해 양파 생산량 증가로 산지 가격 하락 우려가 커짐에 따라 공급 조절과 소비 확대를 병행하는 수급안정 대책을 추진한다고 22일 밝혔다.
농식품부에 따르면 올해 중만생종 양파는 재배면적이 평년보다 감소했지만 단위면적당 생산량이 늘어나 전체 생산량은 평년 수준을 웃돌 것으로 전망된다.
도는 공급 과잉에 따른 시장 불안을 최소화하기 위해 선제적인 산지조절에 나서고 있다.
지난 3월 조생종 양파 출하 시기에 맞춰 2025년산 저장양파 재고물량 223t에 대한 시장격리를 완료했으며, 중만생종 수확기에는 58.1ha 규모, 약 4500t 물량에 대한 출하정지를 추진했다.
정부도 수확기 홍수출하를 막고 단경기 수급 안정을 위해 출하정지와 수출지원 사업을 추진하는 한편, 평년 대비 82% 늘어난 2만t 규모의 수매비축과 농협 수매 확대를 계획하고 있다.
도는 공급 조절과 함께 소비 확대를 위한 판촉행사도 진행한다. 전북생생장터에서는 오는 30일까지 온라인 할인행사를 운영하고 있으며, 전북농협과 함께 22일부터 7월 1일까지 농협하나로마트에서 양파 소비촉진 특별행사를 연다.
행사 기간 전북산 햇양파 구매 고객에게 할인쿠폰을 제공해 소비자 부담을 낮추고 양파 소비 확대를 유도할 예정이다.
전북자치도는 앞으로 행정기관과 농협, 생산자단체 등이 참여하는 전북 양파주산지협의체를 중심으로 수급 상황을 지속 점검할 계획이다.
또한 올해 하반기부터 전북형 광역수급관리센터를 구축해 주요 농산물의 생산·유통 정보를 체계적으로 관리하고 생산자 중심의 수급조절 기능을 강화할 방침이다.
lbs0964@newspim.com