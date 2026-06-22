김지석, 마약 조직 두목 변신…'남편들'서 강렬한 존재감

AI 핵심 요약beta
- 배우 김지석이 19일 공개된 넷플릭스 영화 남편들에서 신종 마약 조직 두목 마도준으로 변신했다
- 김지석은 지능형 범죄자와 아내 혜란과의 멜로를 오가며 강렬한 액션과 입체적 연기를 선보였다
- 김지석은 동백꽃 필 무렵 등으로 스펙트럼을 입증해왔으며 하반기 JTBC 드라마 연애의 재발견 출연으로 기대를 모으고 있다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김지석이 넷플릭스 영화 '남편들'에서 냉혹한 범죄 조직 두목으로 변신해 강렬한 존재감을 각인시켰다.
김지석은 19일 공개된 넷플릭스 영화 '남편들'에서 신종 마약 업계를 장악한 두목 마도준 역을 맡아 극에 팽팽한 무게감을 부여하며 진면목을 과시했다. 그는 첨단 AI 프로그램을 활용해 전국으로 세력을 확장하는 지능형 범죄자의 모습을 세밀하게 그려내며 극적 텐션을 자아냈다.
'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편 충식(진선규)과 현남편 민석(공명)의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화이다. 극 중 마도준 역으로 분한 김지석은 외형적인 세련미 뒤에 숨겨진 특유의 거칠고 불량한 기질을 리얼하게 그려냈다. 그는 위기의 순간마다 몸을 사리지 않는 액션 연기를 선보이며 장르물의 묘미를 완성했다.
특히 마도준의 서사를 완성하는 아내 혜란(이다희)과의 깊이 있는 호흡 역시 돋보였다. 김지석은 과거와 현재를 관통하는 로맨스 서사 속에서 혜란의 이지적인 면모와 유기적인 시너지를 내며 비정한 범죄자로 폭주하면서도 아내와 끝까지 함께하려는 멜로적인 면모까지 매끄럽게 소화했다. 또한 형사 충식, 민석과의 대립 구도 속에서 절제된 완급 조절을 선보인 그의 활약은 매 등장마다 화면을 장악하기 충분했다.
앞서 김지석은 드라마 '동백꽃 필 무렵', '(아는 건 별로 없지만) 가족입니다', '월간 집', '키스 식스 센스', '신병2' 등에서 폭넓은 스펙트럼을 증명해 왔다. 다정하고 영리한 로맨스남부터 코믹 연기와 현실 연기까지 다채로운 캐릭터에 깊이감 있는 서사를 부여하며 믿고 보는 배우로 거듭났다.
그간 장르를 불문하고 활발한 활동을 이어온 김지석은 이번 영화 '남편들'을 거쳐 하반기 방송 예정인 차기작 JTBC 드라마 '연애의 재발견' 출연 소식까지 전하며 대중의 기대를 모으고 있다. 매 작품마다 안정적인 캐릭터 소화력으로 강렬한 인상을 남긴 김지석의 다양한 연기 변신에 평단과 대중의 호평이 이어지고 있다.
moonddo00@newspim.com