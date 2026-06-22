LG엔솔, 'ees 유럽 2026' 참가…AI데이터센터 배터리 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 23~25일 독일 뮌헨에서 AIDC 맞춤 배터리 솔루션을 선보인다고 22일 밝혔다
- 유럽산 LFP셀 적용 전력망용 ESS와 차세대 UPS·BBU 등 데이터센터 전 영역 제품을 공개했다
- 배터리 패스포트·EUBR 등 유럽 규제 대응 현황을 소개하며 현지 공급망 구축과 선제 대응에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG에너지솔루션이 23~25일 독일 뮌헨에서 열리는 배터리 및 에너지 저장장치(ESS) 전문 전시회 'ees 유럽 2026'에 참가해 AI 데이터센터(AIDC) 맞춤형 배터리 통합 솔루션을 선보인다고 22일 밝혔다.
회사는 전력망용 ESS부터 차세대 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU)까지 AI 데이터센터 전 영역을 아우르는 제품을 공개한다.
전력망용 ESS 시스템으로는 유럽산 리튬인산철(LFP)셀이 적용된 'JF2S DC LINK 5.0'을 전시한다. 폴란드 브로츠와프 공장에서 생산되는 이 제품은 배터리 생산부터 시스템 공급까지 전 과정이 현지에서 이뤄진다. 신뢰성 높은 보안 인증 업체로부터 핵심 부품을 공급받아 사이버 보안 규정을 준수한다.
데이터센터 운영 안정성을 위해 LFP의 안전성을 기반으로 업계 최고 수준의 출력을 구현한 차세대 JP6 UPS 랙 시스템과 고성능 서버에 최적화된 차세대 2170 BBU도 함께 전시한다.
회사는 전시장 키오스크를 통해 배터리의 전 생애주기 정보를 디지털화해 관리하는 '배터리 패스포트' 대응 현황을 공개한다. 최근 유럽 배터리 규제(EUBR)와 산업 가속화법(IAA) 등이 배터리 전주기의 투명성 확보와 유럽 권역 내 현지 공급망 구축을 요구하고 있다. LG에너지솔루션은 이번 전시를 통해 유럽 내 배터리 관련 규제에 선제적으로 대응한다는 방침이다.
yuniya@newspim.com