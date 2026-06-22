성평등가족부, 인천 기업 대상 다양성 교육 실시

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- 성평등가족부는 22일 인천 기업 대상 맞춤형 다양성 교육을 실시했다
- 23일 인천 송도에서 인사담당자 대상 성평등·포용 조직문화 개선 교육을 연다
- ESG·DEI·고용평등 등 실무교육으로 기업 제도 개선과 포용적 조직문화 확산을 목표로 한다
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100여개 기업 인사 담당자 대상 교육
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 인천 지역 기업을 대상으로 성평등하고 포용적인 일터문화를 확산하기 위한 기업 맞춤형 다양성 교육을 실시한다고 22일 밝혔다.
성평등부는 오는 23일 인천 연수구 홀리데이 인 송도 호텔에서 인천 지역 소재 100여개 기업의 인사·조직관리 담당자를 대상으로 '2026년 제2차 기업 조직문화 개선 교육'을 연다.
이번 교육은 기업 현장에 다양성과 포용의 가치를 반영하고 성평등한 조직문화를 조성하도록 지원하기 위해 마련됐다. 인천광역새일센터, 부평새일센터, 인천테크노파크 등 지역 유관기관과 협업해 지역밀착형 교육으로 진행된다.
인천은 전통 제조업 산업단지와 바이오 등 첨단 미래산업이 함께 성장하는 지역이다. 성평등부는 산업 환경 변화에 대응하고 기업 경쟁력을 높이기 위해 다양한 인재를 활용하는 조직문화의 중요성이 커지고 있다고 설명했다.
교육은 기업 현장의 수요를 반영해 ESG와 DEI에 대한 이해, 국내외 기업 적용 사례, 고용평등과 일·가정 양립 관련 법·제도, 기업 현장에서 활용할 수 있는 다양성 경영 실행전략 등을 중심으로 구성됐다.
ESG는 환경·사회·지배구조 등 비재무적 요소를 고려해 지속가능성을 높이는 경영 전략을 말한다. DEI는 다양성·형평성·포용성을 뜻하며, 조직문화 측면에서 ESG 전략의 사회 분야와 맞닿아 있는 가치다.
세부 프로그램은 ESG·DEI의 인사관리 적용 동향을 살펴보는 강의로 시작된다. 이후 관련 법·제도를 점검하고, 기업별 다양성 수준을 진단해 인사제도 개선과 실천 전략으로 연결하는 실무 중심 교육이 이어진다.
성평등부는 이번 교육이 단순한 인식 개선을 넘어 기업이 스스로 조직문화를 점검하고 실제 제도 개선으로 이어가는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
성평등부는 기업이 다양성을 조직문화 개선의 핵심 가치로 인식할 수 있도록 기업 컨설팅, 경력단절 예방 지원, 가족친화인증제 연계 등 관련 지원도 강화하고 있다.
이경숙 성평등부 성평등정책실장은 "다양성을 존중하는 일터는 우수 인재를 확보하고 기업의 지속 가능성과 경쟁력을 높이는 핵심"이라며 "앞으로도 기업과 적극적으로 협력해 포용적 조직문화 조성을 위한 실효성 있는 정책과 교육을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com