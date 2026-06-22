괴산 성황천 맨발숲길 22일 개장…"신·구도심 잇는 생활형 녹지축"

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 22일 성황천 맨발숲길을 정식 개장했다
- 총연장 1.2km 숲길 정비·테마정원·편의시설을 확충했다
- 10월부터 7억 들여 1km 연장해 신·구도심 잇겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 성황천 일대에 조성한 맨발숲길을 정식 개장하며 생활형 힐링 공간 조성에 속도를 내고 있다.
기존 1.2km 구간에 이어 추가 연장까지 추진되면서 신·구 도심을 잇는 대표 여가 축으로 자리 잡을 전망이다.
괴산군은 괴산읍 서부리 성황천변 일원에 조성한 '성황천 맨발숲길'을 22일 정식 개장했다고 밝혔다.
이 숲길은 총연장 1.2km 규모의 마사토 맨발길로 지난해 8월 임시 개장 이후 주민들의 휴식 공간으로 꾸준한 호응을 얻어왔다.
군은 지난 3월 재개장 이후 6월까지 4억 원을 투입해 잔여 공간 정비를 마무리했다.
수목 식재와 편의시설 설치를 완료하며 이용 환경을 개선했다.
특히 이번 정비를 통해 테마 정원이 새롭게 들어섰다. 대형 수목을 중심으로 한 다층 정원 2곳과 자연석을 활용한 암석 정원 1곳이 조성됐다.
이용 편의성도 강화됐다. 맨발 걷기를 돕는 황토 볼장과 어린이를 위한 모래놀이터, 휴게시설 등이 설치됐다.
괴산군은 여기에 그치지 않고 숲길 확장 사업도 추진한다.
오는 10월부터 12월까지 7억 원을 추가 투입해 맨발숲길 1km를 더 연장할 계획이다.
연장 구간은 괴산미니복합타운 내 수변 공원 하천 부지 일원으로 완공 시 기존 구 도심과 신도심을 연결하는 맨발 걷기 네트워크가 구축된다.
송인헌 군수는 "성황천 맨발숲길은 누구나 부담 없이 찾을 수 있는 열린 공간"이라며 "군민들이 맨발 걷기를 통해 건강과 여유를 함께 누리길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com