부울경 초광역경제동맹, 신규 사업 발굴 논의…'예산 반영' 공동 대응

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- 부울경초광역경제동맹추진본부가 22일 실무협의회를 열었다
- 부산·울산·경남은 2026년 협력과제 점검과 2027년 신규사업 추진방향을 논의했다
- 3개 시도는 4대 핵심 분야 13개 사업을 점검·공유하며 예산 반영과 공동 대응 방안을 모색했다
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13개 초광역 협력사업 공동 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부울경 초광역 경제권 구상을 위한 협력과제 점검과 2027년 신규 사업 논의를 위한 실무협의회가 부산에서 열린다.
부울경초광역경제동맹추진본부는 22일 오후 2시 부산시티호텔 컨벤션홀에서 '2026년 상반기 부울경 초광역 대분과 실무협의회'를 개최한다고 밝혔다.
실무협의회에는 김경덕 부산시 행정부시장을 비롯해 부울경 초광역 협력사업을 담당하는 부산·울산·경남 3개 시도 실무위원 등 관계자 90여 명이 참석한다.
이번 협의회는 2026년 부울경 경제동맹 협력과제의 추진 현황을 공유하고 2027년 초광역 협력사업 신규 발굴 결과와 향후 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 회의에서는 2026년 부울경 경제동맹 현안 보고, 분과별 주요 과제 추진 상황 점검, 시도 간 이견 조정, 2027년 신규 협력사업 발굴 현황 및 추진 방향 공유 등이 순차적으로 진행된다.
정부의 '5극3특' 국가균형성장 추진전략에 따라 신설되는 초광역특별계정에 대응하기 위한 논의도 이뤄진다. 추진본부는 부울경 3개 시도가 공동 발굴한 2027년 신규 협력사업 성과를 공유하고 향후 예산 반영을 위한 공동 대응 방안을 협의할 계획이다.
부울경 3개 시도는 조선, 미래모빌리티, 차세대 에너지 등 4대 핵심 분야를 중심으로 2027년까지 13개 초광역 협력사업을 발굴한 상태다. 추진본부는 이번 실무협의회에서 각 사업의 추진 경과와 후속 계획을 시도 간에 점검·공유하고 협력 체계를 정비해 사업 추진력을 높인다는 구상이다.
이오순 부울경초광역경제동맹추진본부장은 "부울경이 하나의 경제권으로 도약하기 위해서는 시도 간 실질적인 협력과 공동 대응이 중요하다"며 "이번 실무협의회가 분과별 핵심 쟁점에 대한 공감대를 넓히고 합의 가능한 과제부터 속도 있게 추진하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com