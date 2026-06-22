진천군, 공공배달앱 '먹깨비' 주문 시 4000원 할인

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 22일 먹깨비로 군민 매일 4000원 할인 행사를 시작했다
- 충북형 공공배달앱 활성화로 민간앱 수수료 경감과 군민 외식비 부담 완화를 목표로 했다
- 예산 소진 시까지 매월 1만원 이상 주문 시 하루 1회 4000원 쿠폰을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군은 공공배달앱 '먹깨비'를 통해 '진천군민 누구나 매일 4000원 할인 행사'를 추진한다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 충북형 공공배달앱 '먹깨비' 활성화를 통해 민간 배달앱의 높은 중개 수수료 부담을 완화하고 군민의 가계 부담을 줄이는 등 지역 민생경제 안정을 도모하기 위해 마련됐다.
군은 22일부터 예산 소진 시까지 행사를 상시 운영할 계획이다.
매월 1만 원 이상 주문 시 즉시 사용할 수 있는 4000원 할인 쿠폰을 선착순으로 발급하며쿠폰은 개인별 하루 1회 사용할 수 있다.
군은 앞서 한국외식업중앙회 진천군지부, 공공배달앱 운영사인 먹깨비와 3자 업무협약을 체결한 바 있다.
협약에 따라 군은 사업 예산을 지원하고, 외식업 진천군지부는 가맹점 확대와 할인 행사 홍보를 담당하며 먹깨비는 안정적인 앱 운영과 서비스 고도화를 추진한다.
박진숙 군 경제과장은 "이번 할인 행사가 중개 수수료 부담으로 어려움을 겪는 지역 소상공인들에게 실질적인 도움이 되고 군민들에게는 외식비 부담을 덜어주는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com