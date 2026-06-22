'반값여행' 지방 정부 협의회 열린다…16개 지자체 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 관광공사가 22일 서울서 협의회를 열었다.
- 16개 지방정부와 지역화폐 운영사 등 100여명이 참석했다.
- 반값여행 성과와 개선점 공유해 사업 확대를 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 22일 웨스틴조선 서울에서 '지역사랑 휴가지원(이하 대한민국 반값 여행) 사업 지방 정부 협의회'를 개최한다.
이번 협의회에는 상반기 사업에 참여한 16개 지방 정부와 하반기 사업에 참여하기를 희망하는 지방 정부, 주요 지역화폐 운영사 관계자 등 100여 명이 참석한다.
문체부와 관광공사가 올해 16개 지방 정부와 함께 시범 사업으로 추진하고 있는 '대한민국 반값여행' 사업은 신청 개시 즉시 마감되는 등 지역여행을 희망하는 국민에게 큰 인기를 얻고 있다. 이번 협의회는 현재까지의 추진 성과와 사업 추진 경험 사례 등을 공유하고, 지역 간 협력으로 사업에 대한 이해를 높이기 위해 마련한 자리다.
협의회에서는 먼저 상반기 시범 사업의 성과를 측정하고 개선 방안을 도출하기 위해 전문 업체에 의뢰해 진행하고 있는 조사·연구 방향을 공유한다. 이어 밀양시는 고객 소통을 강화한 사례, 제천시는 '반값여행' 신청 점검표를 도입해 활용한 사례 등 사업 추진 과정의 경험 사례를 발표한다. 이를 통해 각 지방 정부는 사업 시행에서 나타난 개선 과제를 공유하고 다른 지방 정부의 운영 모델과 아이디어를 교환해 사업 추진 역량을 키울 수 있을 것으로 기대된다.
강동진 문체부 관광정책관은 "'대한민국 반값여행' 사업은 인구 감소로 어려움을 겪는 농어촌 지역에 경제 활력을 불어넣고 국민에게는 특별한 여행 경험을 선사하는 효과적인 정책"이라며, "이번 협의회에서 나올 다양한 의견들을 바탕으로 사업을 더욱 내실 있게 발전시켜, 상생하는 관광 생태계를 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com