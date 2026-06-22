李在明改组青瓦台与内阁谋求提振施政动力

纽斯频通讯社首尔6月22日电 韩国总统李在明在执政进入第二年之际启动总统府青瓦台高层人事调整，并计划本月底推进内阁改组。分析认为，李在明此举旨在稳定民意、强化施政能力并为第二阶段执政布局奠定基础。

资料图：韩国总统李在明。【图片=青瓦台提供】

据总统府青瓦台消息，李在明21日对5名青瓦台首席秘书进行调整。总统秘书室长姜勋植表示，此次调整是在总结执政第一年经验基础上作出的决定，目的是加快推进政府第二年度施政目标。

姜勋植表示，过去一年，政府在应对国内局势变化、恢复社会秩序及改善民生方面取得一定成果。未来将继续坚持以民生为中心的施政方向，以更加负责任和高效的姿态推进国政运营。

政界普遍认为，此次总统府改组只是新一轮人事调整的开始。随着国务总理候选人韩圣淑的任命动议案预计本月底获得国会通过，李在明政府还将同步推进内阁改组，调整范围可能涉及多个部门。

青瓦台强调，此次并非局部调整，而是一次"中等规模以上"的组织重组。姜勋植指出，目前人工智能未来规划首席秘书职位尚处空缺状态，加上国家安保室相关岗位调整，此次涉及的高级幕僚岗位接近总统府首席秘书体系的一半。

分析认为，李在明第二阶段执政将继续强化其"务实路线"，重点聚焦复苏经济、改善民生，并在推动社会团结与朝野合作方面投入更多精力。对于社会争议较大的法案和政策议题，政府未来可能采取更加审慎的推进节奏。

同时，外界关注此次内阁改组是否将纳入具有跨党派背景的人士。李在明此前在社交媒体发文表示，在获得执政地位后，应当坚持包容与开放精神，为所有国民服务。韩国舆论据此推测，新一轮人事安排中不排除启用部分温和保守派人士的可能性，以体现扩大团结和凝聚共识的政治姿态。

此次总统府和内阁调整也被视为应对近期支持率波动的重要举措之一。

韩国民调机构盖洛普于本月9日至11日对1002名成年人进行电话调查，结果显示，李在明施政支持率为57%，较三周前下降7个百分点。另一家民调机构Realmeter于8日至12日对2515名成年选民进行调查，结果显示其支持率为51.5%，较前一周下降3.7个百分点。

分析认为，李在明政府未来仍面临多重挑战，包括执政党共同民主党将于8月17日举行党代表选举所带来的党内竞争，以及地方选举后持续发酵的部分政治争议。此外，高油价、高物价和高汇率压力仍在持续，对普通民众生活和韩国经济形成考验。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社