K북 저작권마켓, 역대 최대 규모로 개막…"K북 해외 시장 개척 강화"

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 출판진흥원이 22일부터 케이북 저작권마켓을 열었다.
- 31개국 100개 해외기업이 국내 100개사와 1850여건 상담한다.
- 방송·OTT 등도 참여해 K북 2차 사업화 기대를 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국출판문화산업진흥원과 함께 22일부터 24일까지 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 국내 출판기업의 해외 진출을 지원하는 '2026년 케이(K)-북 저작권마켓'을 개최한다.
올해 행사에는 전 세계 31개국에서 100개 해외 기업이 참가해 국내 100개사와 1:1로 맞춤 수출 상담 1850여 건을 진행할 예정이다. 지난해는 국내 99개사와 해외 98개사가 참여해 상담 총 1708건과 상담액 약 8620만 달러를 기록해 역대 최고 성과를 올린 바 있다.
올해로 8회째를 맞이한 '케이-북 저작권마켓'은 우리 출판콘텐츠의 도서 수출을 포함한 지식재산권(IP) 수출을 돕기 위해 마련된 국내 최대 규모의 출판·콘텐츠 기업 간 거래(B2B) 상담회다. 행사장에서는 국내외 참가사 간 일대일(1:1) 수출 상담, 전문가의 수출 상담(컨설팅), 국내외 참가사 교류 행사(리셉션) 등이 진행되며, 각 해외 출판사에는 원하는 언어권의 통역사를 지원해 원활한 수출 상담을 돕는다. 2025년 계약 실적을 보면 이희주 작가의 '성소년'이 미국·폴란드에, 구병모 작가의 '절창'이 영국·이탈리아·일본에, 김금희 작가의 '식물적 낙관'이 러시아·튀르키예에, 김연수 작가의 '파도가 바다의 일이라면'이 스페인에, 윤정은 작가의 '메리골드 마음 세탁소'가 미국·브라질·튀르키예에, 황보름 작가의 '어서오세요, 휴남동 서점입니다'가 그리스·이스라엘·불가리아에 각각 수출됐다.
올해도 영미권 대표 출판사인 펭귄 랜덤하우스, 하퍼콜린스, 아셰트를 비롯해 일본의 쇼가쿠칸, 각켄, 이탈리아 리촐리, 프랑스 알뱅 미셸, 러시아 엑스모 등 대표 출판기업이 대거 참여한다. 대륙별로는 아시아·오세아니아 12개국 57개사, 유럽 14개국 34개사, 북미·중남미 3개국 6개사, 아프리카·중동 2개국 4개사가 참가하며, 과테말라, 체코, 포르투갈, 레바논 등 4개국이 올해 새롭게 참가한다.
아울러 기존 전통적인 출판사와 에이전시 외에 방송사, 온라인동영상서비스(OTT) 기업, 웹툰·웹소설 플랫폼, 콘텐츠 제작사 등이 참여해 '케이-북'의 2차 콘텐츠 사업화 가능성을 확대할 전망이다.
문체부 김재현 문화미디어산업실장은 "'K-콘텐츠'의 뿌리인 '케이-북'의 국제적 위상이 높아지고 있는 만큼 이번 행사가 실질적인 수출 성과로 이어지고, 영화·드라마 등 다양한 콘텐츠로 뻗어나가길 기대한다"라며 "문체부는 앞으로도 'K-북'의 해외 진출과 저변 확대를 위해 대륙별·분야별 맞춤 지원과 새로운 시장 개척을 적극 지원해 나가겠다"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com