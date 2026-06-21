수원시 영통구보건소, 취약계층 독거어르신 주거환경 개선 지원

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 20일 온사랑교회와 취약계층 독거어르신 주거환경 개선을 진행했다.
- 망포2동 기초생활수급 독거어르신 가구에 도배·장판 교체 등 주거환경 개선을 지원했다.
- 온사랑교회는 매달 취약계층 50여 가정 지원과 주거환경 개선사업을 꾸준히 이어가고 있다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 영통구보건소가 지난 20일 온사랑교회 사회봉사위원회와 연계해 취약계층 독거어르신 가구의 주거환경 개선을 지원했다고 21일 밝혔다.
지원 대상은 망포2동에 거주하는 기초생활수급 독거어르신 1가구다. 해당 가구는 벽지와 장판 훼손이 심해 주거환경 개선이 필요한 상황으로 확인돼 영통구보건소 방문건강관리사업으로 지원이 연계됐다.
온사랑교회 사회봉사위원회는 도배장판 교체 등 주거 환경 개선 작업을 지원했고 어르신이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 도왔다.
온사랑교회 사회봉사위원회는 매달 취약계층 50여 가정에 주·부식과 생필품을 지원하고 있으며 도배장판 교체, 전기공사 등 다양한 주거환경 개선사업을 꾸준히 추진하며 지역사회 나눔을 실천하고 있다.
영통구보건소 관계자는 "이번 주거 환경 개선 지원이 취약계층 어르신이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 생활하는 데 도움이 되길 바란다"며 "지역사회 민간 자원과 협력해 건강취약계층에 대한 맞춤형 지원을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com