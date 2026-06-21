부산시, 중국 어업박람회 참가 중소기업 8개사 모집…수산물 수출 활성화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 21일 중국 칭다오 국제어업박람회 참가 지역 중소기업 8개사 모집에 나섰다
- 부산단체관을 조성해 부스비·항공료 등 비용을 지원하며 한중 수산물 위생·검역 협상 타결로 대중 수출 확대를 노린다
- 중국은 세계 최대 수산물 시장으로 부산 수산물 대중 수출이 증가세를 보이는 가운데 29일까지 부산시 수출플랫폼에서 신청받는다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 중국 칭다오에서 열리는 국제어업박람회 참가를 지원하기 위해 지역 중소기업 모집에 나섰다.
시는 부산경제진흥원과 함께 오는 29일까지 '중국 국제어업박람회'에 참가할 지역 중소기업 8개사를 모집한다고 21일 밝혔다.
중국 국제어업박람회는 아시아 최대 규모의 수산 전문 전시회로 수산물 원물과 가공식품, 양식·가공 설비, 콜드체인 물류 등 수산 산업 전반을 아우른다. 지난해에는 47개국 1562개 기업이 참가하고 139개국에서 약 4만5000명의 바이어가 방문했다.
시는 전시장 내 72㎡ 규모의 부산단체관을 조성해 선정 기업의 참가를 지원할 계획이다. 지원 대상은 전년도 수출액 3000만 달러 이하 지역 중소기업이며 부스 임차 및 장치비 등 참가비의 약 94%와 왕복 항공료의 50%를 지원한다.
이번 사업은 지난 1월 한·중 간 수산물 위생·검역 협상 타결 이후 자연산 수산물의 중국 수출 여건이 개선된 점을 반영해 마련됐다. 수출 이력이 없는 자연산 수산물도 검역 절차를 거쳐 수출이 가능해지면서 시장 확대 기반이 조성됐다는 판단이다.
냉장 병어를 포함한 자연산 수산물의 중국 수출 가능성이 커지면서 신선 수산물 수요가 높은 중국 시장을 겨냥한 판로 확대가 추진된다. 부산시와 칭다오시는 2012년 경제협력 관계를 맺은 이후 교류를 이어오고 있어 이번 박람회가 수산 분야 협력으로 이어질 가능성도 제기된다.
중국은 세계 최대 수산물 생산국이자 주요 소비·수입 시장으로 꼽힌다. 지역 수산물의 대중국 수출액은 2024년 20만2천 달러에서 2025년 30만5천 달러로 증가했으며, 올해 4월 기준 11만 달러로 전년 동월 대비 72.2% 늘었다.
참가를 희망하는 기업은 부산시 수출플랫폼을 통해 신청서와 관련 서류를 오는 29일까지 제출하면 된다.
김봉철 부산시 디지털경제실장은 "지역 수산 식품기업이 중국 바이어와 직접 접촉할 기회를 확대하고, 수출 기반을 마련하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com