정명희 당선인 "옛 구포개시장 다크투어리즘 공간 개발 검토…역사적 가치 재조명"

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기념관 조성 방안 주요 쟁점

관광 명소 전환 가능성 증대

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 북구가 폐쇄된 옛 구포가축시장을 역사적 교훈을 담은 다크투어리즘 공간으로 개발하는 방안을 검토하고 있다.

민선 9기 정명희 부산 북구청장 당선인의 인수위원회는 전날 북구문화예술회관에서 경제환경국 업무보고를 받고 옛 구포가축시장의 활용 방안을 논의했다고 19일 밝혔다. 인수위는 지난 2019년 7월 폐쇄된 이곳을 역사적 의미를 되새기는 공간으로 조성하자고 제안했다.

2018년 당시 정명희 부산 북구구청장(오른쪽)이 구포개시장에서 한 상인과 대화하고 있다.[사진=부산 북구구청장직 인수위원회] 2026.06.19

구포가축시장은 1950년 한국전쟁 이후 형성돼 한때 식용 개고기를 판매하는 업소가 60여 곳에 이르렀고 폐쇄 전까지 부산 최대 규모로 운영됐다. 현재는 구포시장 공영주차장으로 사용되고 있다.

정 당선인은 민선 7기 구청장 재임 당시 상인들과의 대화와 설득을 통해 전국 최초로 개시장 폐쇄를 이끌어냈고 이 과정에서 행정안전부장관상을 받았다. 인수위는 이를 북구의 상징적 성과로 보고 기록과 상징물을 남길 필요가 있다고 밝혔다.

인수위는 기념비나 기념관, 기념공원 조성 방안도 거론했다. 정 당선인도 "역사적 가치를 담은 공간을 주차장으로만 쓰는 것은 맞지 않는다며 다크투어리즘 명소 조성을 추진하자"고 말했다.

정 당선인은 6·3 지방선거에서 반려동물 의료비 부담 완화 공약도 내놨다. 북구는 내년 상반기 진료비 비교 홈페이지 게시판을 신설하고, 2028년 상반기까지 진료비 할인 지원과 반려동물공제조합 설립을 추진할 계획이다.

news2349@newspim.com