전주역사박물관, 이주민 대상 사회포용 문화교육 운영

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궁중요리·도예 체험 통해 한국 전통문화 이해 기회 제공

찾아가는 맞춤형 프로그램으로 문화 다양성·상호교류 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주역사박물관이 이주 외국인들의 문화 향유 기회를 넓히고 상호 문화 이해를 돕기 위한 찾아가는 전통문화 교육 프로그램을 운영한다.

전주역사박물관은 문화적 다양성이 확대되는 지역사회 환경에 맞춰 찾아가는 사회포용 박물관 프로그램인 '둘러둘러 조물조물'을 추진한다고 19일 밝혔다.

전주역사박물관 '둘러둘러 조물조물' 포스터[사진=전주시]2026.06.19 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 이주민들이 한국 전통문화를 직접 체험하며 이해할 수 있도록 마련됐으며 오는 24일부터 26일까지 전주시가족센터와 국제요리학원에서 가족센터 구성원 60명을 대상으로 진행된다.

교육은 전통문화와 생활문화를 접목한 궁중요리 체험과 도예 체험으로 구성됐다.

결혼이주여성을 대상으로는 전주 10미를 활용한 궁중요리와 향토음식 교육이 진행된다. 중도입국 청소년들에게는 유물을 통해 한국의 생활문화를 배우고 자신의 문화적 배경을 담은 그릇을 제작하는 도예 프로그램이 제공된다.

전주역사박물관은 이번 교육을 통해 한국 전통문화와 참여자들의 자국 문화를 비교·체험하며 문화적 공통점과 다양성을 이해하고, 공동 창작 활동을 통한 상호 소통의 기회를 확대할 것으로 기대하고 있다.

박물관은 지난해부터 장애, 국적, 계층, 성별 등에 관계없이 문화·교육 기회를 제공하기 위해 복지시설과 보호기관, 쉼터 등을 직접 찾아가는 사회포용 프로그램을 운영해오고 있다.

lbs0964@newspim.com