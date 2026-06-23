화요일·음력 5월 9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 23일(화요일·음력 5월 9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 작은 정성으로 희망의 불을 지피겠다.
72년생 : 다시 시작하는 신세가 되겠다.
84년생 : 새로운 인연을 만날 수 있겠다.
96년생 : 원하던 바를 얻을 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 소신대로 하면 득이 되겠다.
73년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
85년생 : 시절인연이 닿아야 성사되겠다.
97년생 : 잠시 호흡을 가다듬고 살펴보는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 말 보다는 행동이 중요하겠다.
74년생 : 사랑보다는 돈을 따라가는 것이 좋겠다.
86년생 : 꼬였던 일들이 해결되겠다.
98년생 : 양보하는 것이 더 큰 이익을 챙기는 것이겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 생각보다 일이 수월하게 추진되겠다.
75년생 : 새로운 사람을 얻겠다.
87년생 : 더 이상 머뭇거리지 말고 잡으면 좋겠다.
99년생 : 존중해 주는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 기다려 보는 것이 좋겠다.
76년생 : 금융 분야에서 좋은 소식이 들리겠다.
88년생 : 새로운 사람을 만나겠다.
00년생 : 새로운 사람을 만나는 운이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 권력이 손에 들어오겠다.
77년생 : 말보다 행동이 우선이어야 하겠다.
89년생 : 사업을 하면 크게 흥할 수 있겠다.
01년생 : 미소에 현혹되면 낭패가 찾아오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 뜨거운 열기를 맛볼 수 있겠다.
78년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
90년생 : 원하는 일이 이루어지겠다.
02년생 : 신나는 잔치라 열릴 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 믿었던 사람으로부터 배신당할 수 있겠다.
79년생 : 돼지 국밥처럼 편안함이 찾아오겠다.
91년생 : 사람이 마음에 상처를 줄 수 있겠다.
03년생 : 마음에 환한 등불이 켜질 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 손해를 보는 기분으로 접근하면 편하겠다.
80년생 : 말조심이 특별하게 요구되겠다.
92년생 : 하는 일마다 대박이 난다.
04년생 : 부슬부슬 비를 맞으며 울음을 울겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 심금을 울리는 일을 만나겠다.
81년생 : 큰돈이 들어올 기회를 만나겠다.
93년생 : 돌다리도 두드려 보아야 탈이 없겠다.
05년생 : 하얗게 밤새며 성당 종소리 듣겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 매사가 마음 먹은대로 흘러가겠다.
82년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
94년생 : 장애물이 없어지겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 사업장에서 큰 이익이 발생하겠다.
83년생 : 희망대로 일이 돼 돌아간다.
95년생 : 다시 사랑을 시작할 수 있겠다.