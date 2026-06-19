람보르기니 미우라, 출시 60주년 게임으로 재조명

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포르자·그란투리스모 등 인기 게임에 등장하며 새 세대 팬층 확보

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 람보르기니의 상징적 모델 미우라가 올해 출시 60주년을 맞으면서 포르자, 그란 투리스모 등 인기 게임에서 새로운 세대 팬층을 확보하고 있다.

1966년 3월 10일 제네바 모터쇼에서 공개된 미우라는 가로배치 미드십 V12 엔진을 탑재한 현대적 슈퍼 스포츠카의 시초다. 당시 자동차 업계의 관습을 깨뜨리며 고성능 로드카의 새로운 기준을 제시했다.

미우라는 포르자 호라이즌, 포르자 모터스포츠, 그란 투리스모 시리즈, 아스팔트 레전드 유나이트, 아세토 코르사, 더 크루 2, 더 크루 모터페스트, CSR 레이싱 시리즈 등 다양한 게임에 등장한다. 게임 속에서는 미우라 P400, 미우라 S, 미우라 SV, 미우라 콘셉트 등 역대 모든 버전을 만날 수 있다.

[사진=람보르기니]

게임 플랫폼에서의 미우라 등장은 직접 그 시대를 경험하지 못한 새로운 세대도 람보르기니의 유산을 발견하고 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

오토모빌리 람보르기니는 1963년 이탈리아 산타가타 볼로냐에서 설립됐으며, 현재 약 3000명의 임직원과 전 세계 56개국 185개 딜러 네트워크를 운영 중이다. 회사는 슈퍼 스포츠카 브랜드 최초로 전 라인업을 하이브리드로 전환했으며, V12 하이브리드 레부엘토, 플러그인 하이브리드 SUV 우르스 SE, 트윈터보 V8 엔진의 테메라리오 등을 선보이고 있다.

y2kid@newspim.com