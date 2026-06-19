아일릿, '전참시'서 데뷔 후 첫 숙소 공개…5인 5색 일상

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아일릿이 '전지적 참견 시점'에서 베일에 싸여 있던 숙소를 최초 공개한다.

오는 20일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 403회에서는 전 세계를 사로잡은 아일릿의 5인 5색 다채로운 일상이 그려진다. 얼마 전부터 각방을 쓰기 시작했다는 아일릿 멤버들은, 위아래 두 개의 층으로 분리된 숙소를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 전지적 참견 시점 아일릿. [사진=MBC] 2026.06.19 moonddo00@newspim.com

특히, 올해 스무 살이 된 원희는 자신의 추구미가 '센언니'라고 밝혔지만, 방 안을 가득 채운 토끼 피규어 100마리는 물론 동글동글한 토마토 소품과 말랑이·키캡·스티커·로제트 등 아기자기한 MZ 아이템들을 공개해 시선을 사로잡는다. 또한 애교 넘치는 부모님과의 사투리 통화 장면까지 포착돼 참견인들의 마음을 사르르 녹였다는 후문이다.

한편, 귀여운 소품들로 가득한 원희의 방과 달리, 큼직한 가구만 놓인 민주의 '미니멀리스트' 방도 눈길을 끈다. 아일릿의'음색 요정'으로 불리는 민주는, 안광이 사라질 정도로 노트북 앞에 앉아 게임에 몰두하며 휴식을 즐긴다. 페이커가 즐겨 하는 리듬 게임을 올 클리어한 민주는 과거 게임으로 초등학생 5명을 가볍게 제압한 적이 있을 정도의 실력자. 유명 PC 게임은 물론 타자 연습 게임에서도 800타를 기록하며 반전의 '올라운더 게임 천재' 면모를 뽐낸다.

또한, '윗층의 축복'이라 불리는 '민주 어머니표' 집밥 한 상 차림이 공개된다. 아일릿 멤버들의 최애 메뉴인 김치볶음밥부터LA 갈비, 미역국까지 푸짐하게 차려진 식탁에 아랫집 원희와 모카까지 홀린 듯 합류한다. 침샘을 자극하는 아일릿 멤버들의 집밥 먹방 역시 이날 방송의 관전 포인트다.

5세대 걸그룹 아일릿의 반전 넘치는 숙소 일상과 매니저와의 귀여운 케미는 20일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

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