전남개발공사, 우기 앞두고 건설현장 안전·품질 특별점검

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곡성 청년주택 현장 점검

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남개발공사가 우기철 재해 예방과 시공 품질 확보를 위해 건설현장 특별점검에 나섰다.

전남개발공사는 장충모 사장 주관으로 우기 대비 안전·품질 특별점검을 실시했다고 18일 밝혔다.

곡성군 청년하우징타운 조성사업 점검 현장. [사진=전남개발공사] 2026.06.18 ej7648@newspim.com

이번 점검은 집중호우와 강풍 등 기상 악화에 따른 안전사고를 사전에 차단하고 현장 중심의 안전관리 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

장 사장은 곡성군 청년하우징타운 조성사업 현장을 찾아 토사 유실과 사면 붕괴 위험 여부를 비롯해 흙막이와 가시설물 안전관리 상태를 집중 점검했다. 또한 우천 시 자재 보관과 품질관리 기준 준수 여부 등 취약 요소 전반을 확인했다.

현장 점검 이후 진행된 간담회에서는 시공사 근로자들의 애로사항을 청취하고 안전관리 개선 방안을 논의했다.

공사는 점검 과정에서 확인된 미비점에 대해 즉시 보완 조치를 취하고, 현장 의견을 반영한 예방 중심 안전관리 활동을 이어갈 계획이다.

장충모 사장은 "우기철 건설현장은 침수와 토사 붕괴 등 위험요인이 상존한다"며 "사전 대비와 현장 대응력을 강화해 근로자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com