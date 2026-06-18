장원영 측 "악플러 끝까지 추적"…국내외 플랫폼 모니터링·법적 대응

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영 측이 악성 게시물 작성자들에 대한 강경 대응 방침을 재차 밝혔다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 18일 공식 SNS를 통해 "당사는 장원영을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포 행위에 대해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.

걸그룹 아이브 멤버 장원영. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "최근 수사기관으로부터 진행 경과를 확인한 결과, 현재 진행 중인 고소 사건에 대해 피의자 특정과 증거 확보를 위한 수사가 진행되고 있음을 확인했다"고 전했다.

특히 국내외 플랫폼을 대상으로 한 수사도 이어지고 있다고 설명했다. 스타쉽엔터테인먼트는 "국내 플랫폼의 경우 가입자 정보 확보를 위한 영장 절차가 진행 중이며, 해외 플랫폼에 대해서도 작성자 특정 및 관련 정보 확보를 위한 국제 공조 절차가 추진되고 있는 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

소속사는 팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 증거를 수집하고 있다며 "모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 및 성적 모욕, 사생활 침해 등 아티스트의 권익을 침해하는 위법 행위에 대해서는 형사상·민사상 조치를 포함한 강경한 법적 대응을 진행하고 있다"고 강조했다.

또한 "장원영뿐 아니라 소속 아티스트 전반에 대한 권익 침해 행위를 상시 모니터링하고 있다"며 "확인된 위법 행위에 대해서는 동일한 원칙 아래 법적 대응을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

이어 "게시물 삭제, 계정 탈퇴, 비공개 전환 등 사후 조치 여부와 관계없이 확보된 증거를 바탕으로 끝까지 법적 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.

한편 장원영이 속한 아이브는 현재 월드투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.

moonddo00@newspim.com