스트라드비젼, 일반 청약 돌입

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자율주행 비전 소프트웨어 전문기업 스트라드비젼이 18일부터 19일까지 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한다고 밝혔다.

18일 회사에 따르면 스트라드비젼은 지난 9일부터 15일까지 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행하였으며, 기관투자자 66.8%(가격미제시 비율 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상 가격을 제시했으며 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추고자 공모가를 1만2000원으로 확정한 바 있다.

스트라드비젼은 독자적인 Vision AI 기술을 기반으로 글로벌 완성차 업체(OEM) 및 Tier-1 고객사와 다수의 양산 프로젝트를 수행해왔다. 현재 전 세계 500만 대 이상의 양산 차량에 회사의 소프트웨어가 적용됐다.

스트라드비젼 로고. [사진=스트라드비젼]

자동차 산업 특성상 양산 확대 이후 로열티 매출이 발생하는 구조를 갖춘 스트라드비젼은 최근 양산 적용 차량 증가와 신규 프로젝트 확대를 바탕으로 성장 기반을 강화하고 있다.

이외에도 주관사를 통한 주요 기관투자자들의 자발적인 거래제한 확약이 확대됨에 따라 상장 직후 유통가능물량이 전체 상장예정주식수의 38.39% 수준으로 낮아졌다.

김준환 스트라드비젼 대표는 "독자적인 Vision AI 기술력과 글로벌 양산 경험을 기반으로 자동차 소프트웨어 시장에서 경쟁력을 입증해왔다"며 "이번 상장을 계기로 글로벌 시장 공략을 더욱 가속화하고 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com