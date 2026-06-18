완주군, 청년 정착 선순환 생태계 구축…5개년 정책 추진

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생애주기 맞춤형 지원체계 마련, 청년친화도시 기반 조성

청년종합지원센터 중심 정책 연계 강화와 참여 확대 추진

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 청년 유입부터 취·창업, 정착, 정책 참여까지 아우르는 중장기 청년정책 로드맵을 마련하고 청년친화도시 조성에 속도를 낸다.

완주군은 '청년이 꿈꾸는 유토피아(Youth-topia) 완주'를 비전으로 한 '2026~2030 완주군 청년정책 기본계획'을 수립하고 향후 5년간 체계적인 청년정책을 추진한다고 18일 밝혔다.

완주군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.18 gojongwin@newspim.com

이번 계획은 지속 가능한 자족도시 조성을 위한 '청년 정착 선순환 생태계 구축'을 목표로 마련됐으며, 기존 개별 사업 중심 정책에서 벗어나 청년의 생애주기에 맞춘 '유입-성장-정착-참여' 구조 구축에 중점을 뒀다.

군은 기본계획에 따라 ▲유입(완주-로그인) ▲성장(완주-워크&업) ▲정착(완주-스테이) ▲참여(완주-링크) 등 4대 전략을 중심으로 청년정책을 단계적으로 추진할 계획이다.

주요 사업으로는 청년 온보딩 캠프와 청년 체류형 레지던스 운영, 청년기업 인증제 도입, 공공기관 행정인턴십 프로그램, 청년 주거 사다리 안심팩 지원, 청년정책 영향평가제 및 모니터링단 운영 등이 포함됐다.

이를 통해 청년의 지역 유입부터 취업과 창업, 주거 안정, 정책 참여에 이르는 전 과정의 지원체계를 구축할 방침이다.

특히 올해 1월 문을 연 완주청년종합지원센터를 청년정책의 거점이자 허브로 활용해 청년 발굴과 상담, 프로그램 운영, 네트워크 구축, 정책 홍보 등 행정과 청년을 연결하는 핵심 플랫폼 역할을 수행하도록 할 예정이다.

또 분산된 청년 지원사업을 연계·조정하는 통합 지원체계를 마련하고, 청년정책이장단과 청년공동체 활성화를 통해 청년 거버넌스를 강화할 계획이다. 아울러 청년정책 영향평가와 모니터링 체계를 운영해 청년이 직접 정책 수립과 평가 과정에 참여하는 구조를 구축할 방침이다.

완주군은 기본계획에 따른 연차별 실행계획을 수립해 정책 성과를 지속적으로 점검하고, 청년 의견을 반영한 신규 정책 발굴과 사업 고도화를 통해 청년 정착 선순환 생태계 구축에 나설 예정이다.

gojongwin@newspim.com