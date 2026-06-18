[MLB] 샌디에이고 송성문, 9회 대수비 출전해 1안타 1득점

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 송성문(샌디에이고)이 대수비로 출전한 경기에서 안타와 득점을 기록하며 존재감을 드러냈다.

송성문은 18일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스 부시 스타디움에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스와 원정경기에 교체 출전해 1타수 1안타 1득점을 기록했다.

[세인트루이스 로이터=뉴스핌] 샌디에이고의 송성문이 16일 세인트루이스와의 경기에 출전했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이날 7회말 대수비로 그라운드를 밟은 송성문은 경기 후반 찾아온 기회를 놓치지 않았다.

3-1로 앞선 9회초 선두타자로 타석에 들어선 그는 세인트루이스의 네 번째 투수 크리스 로이크로프트를 상대로 안타를 때려냈다. 로이크로프트의 시속 145.3㎞ 커터를 받아친 타구는 2루수 글러브를 맞고 우익수 앞에 떨어지며 안타로 연결됐다.

송성문의 안타는 3경기 만에 나온 안타였다. 출루에 성공한 송성문은 후속 타자 로돌포 두란의 내야 땅볼 때 2루까지 진루했고, 이어 페르난도 타티스 주니어의 적시타 때 홈을 밟아 득점까지 올렸다.

안타와 득점을 추가한 송성문의 시즌 타율은 0.196(46타수 9안타)으로 상승했다.

샌디에이고는 경기 후반 타선 집중력을 앞세워 세인트루이스를 6-1로 꺾었다. 타티스 주니어와 잭슨 메릴이 나란히 3안타 2타점씩을 기록하며 공격을 이끌었고, 투수진도 5명의 투수가 이어 던지며 세인트루이스 타선을 1실점으로 묶었다.

승리를 추가한 샌디에이고는 시즌 38승 35패를 기록하며 내셔널리그 서부지구 2위 자리를 지켰다.

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