우상호·구자열 당선인 회동…원주 발전의 새로운 전환점 제시

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종축장 부지 활용과 의료AI 연구 생태계 조성의 필요성 공감

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 민선9기 원주시 '시민주권시대 준비위원회'는 우상호 강원특별자치도지사 당선인과 구자열 원주시장 당선인이 원주 발전을 위한 주요 현안 논의를 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 만남은 구자열 당선인의 공약사항을 강원도정에 반영하기 위한 자리로 마련됐다.

두 당선인의 공동 공약인 '종축장 부지 문화창의산업 거점화'와 '서원주 의료AI 연구 생태계 조성'이 주요 안건으로 다뤄졌다. 종축장 부지는 유휴공간으로 남아 있던 상태에서 지역 발전에 장애가 되고 있다는 점에 의견을 모으고 시민들이 사용할 수 있는 활력 공간으로 재편해야 한다고 강조했다.

우상호 강원도지사 당선인과 구자열 원주시장 당선인이 원주발전 현안을 논의하고 있다.[사진=구자열 준비위원회] 2026.06.17 onemoregive@newspim.com

두 당선인은 종축장 부지의 문화∙창의산업 거점화에 공감하며 즉각 추진이 가능한 방안을 모색했다. 청년, 예술, 창의 콘텐츠 산업과 시민 여가∙복지가 연계된 혁신 도시권의 대표 문화 거점으로 거듭나야 한다는 데도 합의했다.

이어 '서원주 의료AI 연구 생태계 조성'을 위해 관련 산업이 원주에 집중돼야 한다고 강조하며 행정적 지원을 요청했다. 산업 기반을 정부의 인공지능 전환 전략과 연계해 자립형 산업 생태계를 구축하고 원주를 국가 의료 혁신의 거점으로 자리매김하겠다는 구상이다.

또한, 소아 필수 의료 공백 해소를 위한 '공공형 어린이병원 조성 지원' 문제도 다뤄졌다. 구자열 당선인은 원주 어린이 인구가 도내에서 가장 많음에도 어린이 전담 의료기관이 없다는 점을 지적했다. 이에 구 당선인은 원주세브란스기독병원 제2병원 내 소아과 설치를 요청했다.

우상호 당선인은 드론항공우주산업 기업 유치와 관련해 세계 최고 기술력의 드론 전문기업과 최대 3000억 원 규모의 투자 협상에 진전을 봤다고 밝혔다. 이 사업이 진행되면 '50만 드론전사 양성'과 연계해 청년 일자리 창출에 기여할 것으로 전망하고 있다.

원도심 문화 성장 거점화 전략으로는 '강원대표도서관 원주 설립'이 제안됐다. 역사적으로 강원도의 중심지였던 원주가 도서관 설립을 통해 도민의 도서관 접근성을 높이고 문화적 소외를 해소하는 데 도움이 될 것이라고 주장했다.

마지막으로 구자열 당선인은 '강원 경제지역본부 원주 설치'의 필요성을 강조하며 영세기업과 대기업이 공존할 수 있는 경제 컨트롤타워 설치가 강원도의 상생 전략이라고 설명했다.

구자열 당선인은 "원주 미래 성장 동력 확보를 위한 우상호 당선인의 협력 의지에 감사드린다"며 "공약들이 시민들에게 실질적 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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