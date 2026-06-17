경남대도약준비팀, 폐점 롯데백화점 활용 방안 점검…원도심 활성화 모색

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교육·문화·공공 기능 통합 활용 방안 논의



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대도약준비팀이 폐점된 구 롯데백화점 마산점 활용 방안을 두고 현장 점검에 나섰다.

경남대도약준비팀이 17일 창원시 마산합포구에 위치한 구 롯데백화점 마산점을 방문해 산하기관 이전 방안을 중심으로 건물 활용 가능성을 점검하고 관계기관 의견을 청취하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.17

준비팀은 17일 창원시 마산합포구에 위치한 해당 건물을 방문해 산하기관 이전 가능성을 중심으로 활용 여건을 확인하고 관계기관 의견을 청취했다고 밝혔다.

이번 점검은 2024년 6월 영업 종료 이후 장기 공실 상태인 건물의 활용 방안을 모색하고 원도심 활성화 대책을 마련하기 위해 추진됐다. 해당 사안은 경남도와 경남교육청, 창원시가 주요 현안으로 제시해 온 과제다.

현장에는 경남도와 경남도교육청, 경남교육감직인수위원회, 창원시장직인수위원회, 창원시 관계자 등이 참석해 건물 현황을 공유하고 주요 시설을 둘러봤다.

구 롯데백화점 마산점은 지하 5층, 지상 20층 규모의 복합건축물로 판매·업무·교육·문화시설과 오피스텔 등을 갖추고 있다. 현재 소유주는 KB자산운용이다.

참석자들은 건물 구조와 공간 활용 여건을 확인하며 산하기관 이전 가능성과 함께 교육·문화·공공 기능을 연계한 복합 활용 방안을 논의했다.

장기 공실로 인한 상권 위축과 도심 공동화 우려를 고려해 지역 활력 회복에 기여할 수 있는 방안을 검토하기로 했다.

준비팀 관계자는 "원도심의 상징적 공간인 만큼 활용 방향을 관계기관과 함께 검토하겠다"고 말했다.



news2349@newspim.com