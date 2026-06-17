GH 경기도 도시재생지원센터, 도시재생대학 관리전문과정 운영

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31개 시·군 담당 공무원, 도시재생지원센터, 관련 공기업 직원 등 실무자 역량 향상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = GH(경기주택도시공사)가 운영 중인 경기도 도시재생지원센터(센터)는 17일부터 18일까지 이틀간 수원 경기도경제과학진흥원에서 '경기도 도시재생대학 관리전문과정'을 운영한다고 밝혔다.

과정 참가자 기념촬영 모습. [사진=GH]

경기도 도시재생대학은 31개 시·군 도시재생을 활성화하기 위해 담당 공무원, 도시재생지원센터, 관련 공기업 직원 등 실무자의 역량 향상을 위해 센터가 실시하는 교육 프로그램이다.

올해부터는 기존의 계획 중심 교육 프로그램에 사후관리 교육을 특화한 '관리전문과정'을 신설해 전문성을 강화했다.

이번 관리전문과정은 실무자들이 도시재생 관리분야의 이론과 실무를 이해할 수 있도록 도시재생사업 종료지역에 대한 관리계획(Town Management) 이해 추진실적 및 종합성과 평가 실무 등의 강의로 구성했다.

김용진 GH 사장은 "도시재생은 마중물사업이 완료된 이후에도 체계적으로 지역을 운영하고 관리해 성과를 유지하는 것이 중요하다"며 "실무자들의 관리 역량을 높일 수 있는 실질적인 교육이 되도록 운영하겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com