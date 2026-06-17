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한국여성인권진흥원, 권역별 디지털성범죄 수사연계 워크숍 개최

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  • 한국여성인권진흥원은 18일 디지털성범죄 수사연계 강화 워크숍을 시작했다
  • 중앙·지역 피해자지원센터와 전국 시도경찰청이 협력체계·핫라인·정례협의체 방안을 논의했다
  • 진흥원은 논의 결과를 정책·제도 개선에 반영해 피해자 보호 사각지대 해소와 통합 지원체계 강화를 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

18일부터 30일까지 4개 권역서 총 4회 진행
중앙·지역 디성센터-경찰 협력체계 강화 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국여성인권진흥원은 오는 18일부터 30일까지 경상·전라·충청·서울 등 4개 권역에서 '2026년 권역별 디지털성범죄 수사연계 강화 워크숍'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 워크숍은 지난해 4월 개정된 성폭력방지법에 따라 중앙과 지역의 디지털성범죄 피해자 지원체계를 강화하는 흐름에 맞춰 마련됐다. 중앙디지털성범죄피해자지원센터와 전국 16개 시·도 지역 디지털성범죄피해자지원센터, 18개 시·도 경찰청 간 협력체계를 촘촘히 구축하는 것이 핵심이다.

여성 긴급전화 안내 이미지. [사진=한국여성인권진흥원]

워크숍에는 중앙디지털성범죄피해자지원센터와 지역 센터 담당자, 시·도 경찰청 수사관 등 약 80명이 참여한다. 일정은 18일 1차 워크숍을 시작으로 23일, 25일, 30일까지 총 4차례에 걸쳐 진행된다.

디지털성범죄는 피해 영상물 등이 빠르게 확산되고 반복적으로 유포될 가능성이 높아 초기 대응과 수사 연계, 피해 회복 지원까지 이어지는 전 주기적 대응이 중요하다. 특히 피해자 지원기관과 수사기관 사이의 신속한 정보 공유와 공조 체계가 피해 확산을 막는 핵심 요인으로 꼽힌다.

진흥원은 이번 워크숍에서 실무 사례를 중심으로 수사 연계와 피해지원 협력 방안을 논의할 계획이다. 주요 논의 내용은 중앙디지털성범죄피해자지원센터의 사이트 수사의뢰 및 사이트 폐쇄 성과, 최근 3년간 중앙센터와 경찰청의 연계 현황, 경찰청 수사 성공사례, 신종·진화 디지털성범죄 대응 사례 등이다.

권역별 핫라인 운영 현황과 협력체계도 점검한다. 지역별 정례협의체 구성 방안과 기관 간 연계체계 강화 방안도 함께 다뤄질 예정이다.

진흥원은 이번 논의를 통해 피해자 보호 사각지대를 줄이고, 기관 간 협업 체계를 고도화할 방침이다. 워크숍에서 도출된 과제는 향후 디지털성범죄 대응 관련 정책과 제도 개선을 검토하는 기초자료로 활용된다.

신보라 한국여성인권진흥원장은 "디지털성범죄는 확산 속도가 빠르고 반복 유포 위험이 높아 기관 간 유기적 협력이 필수적"이라며 "진흥원은 관계기관과 협력을 지속 강화해 피해자가 신속하고 실효성 있는 지원을 받을 수 있도록 통합 대응체계를 공고히 하겠다"고 말했다.

한국여성인권진흥원은 성폭력방지법에 따라 2018년 4월부터 중앙디지털성범죄피해자지원센터를 운영하고 있다. 중앙센터는 디지털성범죄 피해자를 대상으로 상담, 피해 영상물 삭제 지원, 수사·법률·의료지원 연계 등 종합지원서비스를 제공하고 지역 센터를 지원하고 있다.

진흥원 관계자는 "앞으로도 유관기관 협력망을 확대하고 권역별 협력 모델을 전국 단위로 확산해 디지털성범죄 피해자 보호를 위한 통합 지원체계를 강화할 계획"이라고 전했다.

jane94@newspim.com

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