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에이치엘지노믹스, 코스닥 입성 시동…공모 절차 돌입

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AI 핵심 요약

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  • 에이치엘지노믹스가 16일 코스닥 상장 위해 공모 절차에 착수했다
  • 공모로 제2공장 건설 등 설비 투자에 나서 생산능력을 1.5~2배 확대할 계획이다
  • 고순도 API 기반으로 높은 영업이익률과 가동률을 유지하며 CDMO 등 신규 사업도 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

희망가 1만8500~2만1500원…7월 수요예측
제2공장 투자·CDMO 신사업 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 원료의약품(API) 전문기업 에이치엘지노믹스는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다고 16일 밝혔다.

에이치엘지노믹스의 총 공모주식 수는 256만5000주다. 희망 공모가 범위는 1만8500~2만1500원이며, 이에 따른 총 공모 예정 금액은 475억~551억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 7월 2일부터 8일까지 진행된다. 일반 청약은 7월 13일부터 14일까지 실시된다. 상장 주관사는 KB증권과 IBK투자증권이다.

에이치엘지노믹스는 2000년 설립된 원료의약품 전문기업이다. 회사는 완제의약품의 주원료가 되는 API를 생산하고 있다. 고순도 결정화와 불순물 제어 기술을 기반으로 심혈관계, 호흡기계, 근골격계, 신경계 등 만성질환 중심 API 포트폴리오를 구축해왔다.

에이치엘지노믹스 로고. [사진=에이치엘지노믹스]

주요 제품은 고지혈증 치료제 원료인 피타바스타틴칼슘, 칼슘 채널 차단제 원료인 에스암로디핀니코틴산염, 항히스타민제 원료인 베포타스틴베실산염 등이다. 2025년 주요 매출 비중은 심혈관계 45.2%, 호흡기계 27.6%, 근골격계 7.9%, 신경계 7.3%다.

회사는 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 기반 생산공장을 활용해 개발, 인허가, 양산 단계에 대응하는 생산 및 규제 대응 역량을 축적해왔다. 완제의약품 제조 고객사를 대상으로 납기 대응과 다품종 API 생산 경험을 기반으로 영업을 진행하고 있다.

에이치엘지노믹스의 연결 기준 매출액은 2023년 248억원, 2024년 282억원, 2025년 289억원이다. 같은 기간 영업이익은 77억원, 90억원, 93억원으로 집계됐다. 영업이익률은 2023년 30.9%, 2024년 31.8%, 2025년 32.3%로 3년 연속 30%를 웃돌았다.

생산 설비 가동률도 높은 수준을 유지했다. 에이치엘지노믹스의 제1공장 가동률은 2023년 106.1%, 2024년 124.0%, 2025년 117.8%를 기록했다. 회사는 수요 대응과 생산능력 확대를 위해 용인 제2공장 구축을 추진하고 있다. 해당 공장은 2026년 하반기부터 2027년 하반기까지 건설될 예정이다.

에이치엘지노믹스는 상장을 통해 확보한 공모자금을 제2공장 건설 등 설비 투자에 활용할 계획이다. 회사는 제2공장 구축을 통해 기존 공장 대비 생산 규모를 1.5~2배 확대하고 원가 경쟁력과 수주 대응력을 높인다는 방침이다. 또 유럽연합 의약품 제조 및 품질관리기준(EU GMP)과 자동화 설비를 도입해 생산 효율을 높이고 글로벌 기준에 맞춘 생산 체계를 구축할 계획이다.

중장기적으로는 제2공장 인프라를 기반으로 기존 API 생산능력을 확대하고, 파트너형 위탁개발생산(CDMO), 백신 마이크로니들 완제품 위탁생산 등 신규 사업을 추진한다. 회사는 오픈 이노베이션 방식의 공동 연구, 개발 및 생산 연계 사업을 통해 사업 레퍼런스를 확보하고 CDMO 수요가 있는 고객사로 사업을 확장한다는 전략이다.

김호진 에이치엘지노믹스 대표이사는 "이번 코스닥 상장을 계기로 생산능력 확대와 고부가가치 제품 개발을 추진하겠다"며 "글로벌 API 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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