수원전투비행장 화성이전반대 범대위, 시민교육 실시

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매향리 평화기념관 및 포탄박물관 견학·화옹지구와 궁평 오솔로 현장탐방도 진행

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 시민단체인 '수원전투비행장 화성이전반대 범시민대책위원회'(범대위)는 16일 화성시 만세구 시민 및 범대위 관계자 40여 명을 대상으로 이전 문제에 대한 이해도와 공감대를 넓히기 위해 시민교육을 실시했다고 밝혔다.

시민교육 후 기념촬영 모습. [사진=범대위]

교육은 반대활동 현황 공유를 시작으로 매향리 평화기념관 및 포탄박물관 견학, 화옹지구와 궁평 오솔로 현장탐방 순으로 진행됐다.

참여한 시민들은 매향리 평화기념관과 포탄박물관을 둘러보며 미군 사격장으로 인한 주민 피해와 투쟁의 역사를 체험했다.

특히 54년간 이어진 폭격·소음 피해와 주민들의 노력 끝에 2005년 쿠니사격장이 폐쇄된 과정을 살펴보며 매향리와 인접한 화옹지구에 군공항을 이전하려는 시도에 대한 문제의식을 공유했다.

이어 진행된 화옹지구 및 궁평 오솔로 현장탐방에서는 화옹지구 일대의 자연환경과 생태적 가치를 직접 확인하고 주변 환경을 둘러보며 수원군공항 이전 문제와 환경 보전의 중요성에 대한 이해를 높였다.

이상환 범대위 상임위원장은 "이번 교육은 수원군공항 화성 이전 문제를 시민들과 함께 올바르게 이해하고 공감대를 넓혀가는 자리"라며 "현장 체험과 역사 교육을 통해 지역의 가치와 미래를 함께 고민하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com