이동철 여신협회장 취임…"카드사, 종합금융플랫폼으로 과감히 전환해야"

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임기 3년 공식 업무 돌입…KB금융·국민카드 거친 민간 금융인 출신

포용·생산적 금융 확대…리스·신기술금융 규제 개선 추진

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 여신금융협회는 16일 임시총회를 열고 이동철 전 KB금융지주 부회장을 제14대 협회장으로 선임했다고 밝혔다.

이 회장의 임기는 3년으로, 이날부터 공식 업무를 시작한다.

1961년생인 이 회장은 고려대학교 법학과를 졸업하고 미국 툴레인대학교 로스쿨(LL.M.)을 수료해 뉴욕주 변호사 자격을 취득했다. 이후 KB금융지주 전략기획부 상무, KB생명보험 경영기획본부 부사장, KB금융지주 전략총괄부사장(CSO), KB국민카드 대표이사 등을 거쳐 KB금융지주 부회장으로서 글로벌·보험부문과 디지털·IT부문을 총괄했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 이동철 여신금융협회 [사진=여신금융협회] 2026.06.16 yunyun@newspim.com

여신금융협회는 이 회장이 금융업권 전반의 주요 보직을 두루 거치며 풍부한 경험과 전문성을 쌓았고, 디지털·인공지능(AI) 혁신에 대한 이해와 소통 역량을 갖춘 적임자라고 평가했다.

이 회장은 취임사를 통해 포용금융과 생산적 금융 확대, 카드업권의 종합금융플랫폼 전환, 리스·할부금융업권의 규제 혁신, 신기술금융업권의 투자 확대 등을 주요 과제로 제시했다.

그는 "최근 우리 업계를 둘러싼 경영 환경은 한 치 앞을 내다보기 힘든 불확실성의 연속"이라며 "현장에서 쌓아온 경험과 전문성을 십분 발휘해 우리 여신금융업권이 더욱 발전하는 기회가 되도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

우선 정부의 포용금융·생산적 금융 기조에 발맞춰 여신금융업권의 경쟁력과 소비자 신뢰를 높이겠다고 밝혔다. 신용카드사회공헌재단과 함께 취약계층을 지원하고, 여신금융업계가 포용금융의 든든한 버팀목이 되도록 하겠다는 구상이다.

카드업권의 미래 성장 동력으로는 데이터와 AI를 기반으로 한 사업구조 전환을 강조했다.

이 회장은 "카드사는 단순한 결제회사를 넘어 데이터와 AI를 기반으로 맞춤형 금융서비스와 포용금융을 확대하며 '종합금융플랫폼'으로 과감히 전환해야 한다"고 말했다.

이를 위해 카드사의 스테이블코인 활용을 제도적으로 지원해 지급결제 인프라 혁신을 선도하고, 데이터 활용 규제 완화 등 실질적인 규제 합리화를 추진할 방침이다. 빅테크 등 간편결제사와의 관계에서도 공정하고 건전한 경쟁 환경을 조성하겠다고 밝혔다.

리스·할부금융업권에 대해서는 렌탈 한도 규제의 합리적 완화와 다양한 혁신금융서비스 도입 등 제도 개선을 추진한다. 공유경제 확산과 금융환경 변화에 신속히 대응할 수 있도록 금융당국과의 협의에도 속도를 낼 계획이다.

신기술금융업권의 투자 확대를 위해서는 신기술사업투자조합의 투자목적회사 설립과 글로벌펀드 결성·운용 허용 등을 금융당국에 건의하고 관련 입법을 추진하기로 했다. 이를 통해 혁신기업에 대한 모험자본 공급을 확대한다는 방침이다.

이 회장은 협회 임직원들에게 회원사 중심의 업무 자세와 디지털·AI 활용 역량, 대외 소통 능력 강화도 주문했다.

이 회장은 "회원사들과 적극적으로 소통하며 업계 현안 해결과 경쟁력 제고에 힘쓰겠다"며 "언제나 현장의 고민을 함께 나누는 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com