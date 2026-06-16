의령군, 의령전성시대 준비단 본격 가동…민선 9기 군정방향·공약 이행

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5개 팀 편성, 100대 과제 발굴

24일까지 군민 정책제안 접수

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 민선 9기 군정 방향과 공약 이행을 위해 '의령전성시대 준비단'을 구성하고 본격 운영에 들어갔다.

군은 전날 군청 2층 회의실에서 '의령전성시대 준비단' 첫 회의를 열고 민선 9기 군정 운영 방향과 공약사업 추진 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

오태완 경남 의령군수(가운데)가 지난 15일 군청 2층 회의실에서 '의령전성시대 준비단' 첫 회의를 주재하고 있다.[사진=의령군] 2026.06.16

오태완 군수, 부군수, 안전건설국장, 관련 부서장이 참석한 이날 회의는 준비단 위촉장 수여를 시작으로 팀별 주요 과제 보고, 공약사업 검토, 핵심 현안사업 추진 방향 논의 순으로 진행됐다.

의령전성시대 준비단은 총괄기획팀, 민생지원팀, 핵심사업팀, 안전사업팀, 군민소통팀 등 5개 팀으로 편성됐다. 준비단은 군정 비전과 목표를 수립하고 공약사업을 점검하며 100대 과제 발굴, 핵심 전략사업 관리 등을 맡아 군정 운영의 실행력을 높이는 역할을 한다.

이날 회의에서는 전 군민 민생안정지원금 지급, 민생현장기동대 확대 운영, 남북 6축 고속도로 의령 연장 및 의령IC 신설, 경남인재개발원 유치, 청년임대아파트 조성, 군민행복장례공원 건립 등 민선 9기 주요 공약과 핵심 현안사업의 추진 방향이 집중 논의됐다.

군은 16일 경남도 '대도약준비팀'을 방문해 국립국어사전박물관 건립, 국립청소년디딤센터 건립, 합강 향기 관광정원 조성, 부림일반산업단지 활성화 등 의령군 주요 현안사업을 건의했다. 군은 이들 사업이 민선 9기 경남도 핵심 과제에 반영될 수 있도록 대응을 이어간다는 방침이다.

군은 민선 9기 출범에 맞춰 17일부터 24일까지 '민선9기 오태완 군정에 바란다'를 주제로 군민 정책제안을 받는다. 일반행정, 산업경제, 건설안전, 문화관광, 농업산림 등 5개 분야를 대상으로 군민 체감형 정책과제를 공모해 향후 군정 운영과 정책 수립에 반영할 계획이다.

준비단은 앞으로 주 1회 이상 정기회의를 열어 군정 비전과 목표를 구체화하고 공약사업 실행계획 수립, 주요 현안사업 점검, 신규 정책 발굴 등을 이어갈 예정이다.

오태완 군수는 "민선 9기는 군민과의 약속을 실천으로 증명하는 시간"이라며 "공약 하나하나를 꼼꼼히 점검해 군민이 체감하는 성과를 만들고 의령의 미래를 좌우할 핵심 현안사업도 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com