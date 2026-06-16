예년보다 빨라진 무더위…정부, 여름철 수상 안전관리 한 달 앞당겨 가동

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 예년보다 빠르게 찾아온 무더위에 대응하기 위해 여름철 수상 안전관리 대책을 예년보다 한 달 이상 앞당겨 시행한다.

하천과 계곡, 해수욕장, 연안, 국립공원 등 전국 물놀이 시설에 대한 안전관리를 강화해 여름철 안전사고 예방에 총력을 기울인다는 방침이다.

행정안전부는 지난 11일 관계기관 대책회의를 열고 중앙정부와 지방자치단체의 수상 안전관리 강화 방안을 점검한 데 이어, '여름철 성수기 수상 안전관리 특별대책 기간'을 지난해보다 한 달 이상 앞당긴 6월 12일부터 8월 17일까지 운영한다고 밝혔다.

[자료=행안부]

우선 하천·계곡 물놀이 관리지역에는 안전요원 배치 시기를 대폭 앞당긴다. 정부는 6월 12일부터 주말 안전요원 배치를 의무화하고, 성수기인 7월 8일부터는 지난해보다 180명 이상 늘어난 총 2800여 명의 안전요원을 평일에도 전면 배치할 계획이다.

구명조끼 무료 대여소도 지난해 123개소에서 올해 552개소 이상으로 확대된다. 아울러 시·군·구 전담 공무원이 현장 순찰과 안전 홍보를 강화하고, 주민이 직접 위험요소를 신고할 수 있는 '주민점검신청제'도 운영한다.

특히 다슬기 채취 중 발생하는 안전사고 예방에도 집중한다. 지난해 6~9월 다슬기 채취 과정에서 14명이 사망했으며, 이 중 13명이 60대 이상 고령층이었다. 정부는 경로당과 마을회관을 중심으로 안전 홍보를 강화하고, 다슬기 채취가 잦은 지역에 대한 현장 점검과 계도 활동을 확대할 예정이다.

해수욕장과 연안 안전관리도 강화된다. 해수욕장 개장 전부터 이용객이 많은 주말에는 계도 요원이 순찰을 실시하고, 개장 이후에는 지난해보다 125명 이상 늘어난 총 2600여 명의 안전요원을 배치한다.

또 이안류와 너울성 파도 발생 시 안내방송을 강화하고, 해파리 유입에 대비한 모니터링과 차단 조치도 병행한다.

연안 사고 예방을 위해 지역 주민으로 구성된 '연안안전지킴이' 활동 시간도 월 51시간에서 80시간으로 확대한다. 최근 3년간 사망사고가 발생했거나 대형 장비를 보유한 수상레저사업장 40곳은 중점 관리 대상으로 지정해 특별 점검에 나선다.

무면허·주취 조종, 안전장비 미착용, 무등록 영업, 승선정원 초과 등 안전 관련 위반행위에 대한 단속도 강화된다.

국립공원 물놀이 구간 역시 6월부터 안전요원을 조기 배치하고, 휴가철에는 취약 시간대 순찰을 강화한다. 입수 방지 그물망과 지능형 CCTV 설치를 확대하고, 긴급 상황 발생 시 문자메시지와 전광판을 활용해 신속한 대피를 유도할 계획이다.

정부는 자율방재단과 119시민수상구조대 등 민간 구조단체와 협력해 현장 순찰과 계도 활동을 강화하는 한편, 위험구역 통제나 퇴거 명령에 불응하는 경우에는 엄정 대응할 방침이다.

김광용 재난안전관리본부장은 "최근 무더위가 더욱 빠르고 길게 찾아오고 있는 만큼, 정부는 이러한 기후변화에 발맞춰 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 안전관리 대책을 앞당겨 시행하고 있다"며 "국민 여러분께서도 지정된 구역 외에서는 물놀이를 자제하고, 구명조끼 착용과 같은 기본 안전수칙을 꼭 지키면서 물놀이를 즐겨주시기 바란다"고 당부했다.

abc123@newspim.com