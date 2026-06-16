AI 경쟁, 모델 넘어 인프라로…"전력·데이터 확보가 경쟁력 가른다"

美·EU·日·대만, AI를 산업 기반으로 육성…AX 전략 본격화

데이터센터 전력 수요 급증…전력기자재·BESS 등 신시장 부상

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 글로벌 인공지능(AI) 경쟁의 무게중심이 모델 성능에서 전력 인프라와 산업 데이터, 제도 기반으로 이동하고 있다는 진단이 나왔다. AI 기술 자체보다 이를 실제 산업 현장에 확산시키고 안정적으로 운영할 수 있는 기반 역량이 국가 경쟁력을 좌우하는 시대가 도래했다는 분석이다.

한국경제인협회(한경협)는 16일 서울 여의도 FKI타워에서 글로벌 에너지 컨설팅 기업 우드맥킨지와 공동으로 '글로벌 AI 전환과 산업 대응 전략' 세미나를 개최했다. 이날 행사에는 김민기 카이스트(KAIST) 경영전문대학원장과 크리스 사이플 우드맥킨지 부회장이 발제자로 나서 주요국의 AI 전환(AX) 전략과 데이터센터 인프라 변화 방향을 진단했다.

김창범 한국경제인협회 부회장(왼쪽 다섯번째)과 이상규 정보통신정책연구원장(왼쪽 네번째)을 비롯한 내빈들이 16일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '글로벌 AI 전환과 산업 대응 전략 세미나'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. [사진=한경협]

김민기 원장은 미국, 유럽연합(EU), 일본, 대만 등의 AX 정책을 분석하며 각국이 AI를 단순 기술이 아닌 산업 기반으로 육성하고 있다고 설명했다. 미국은 빅테크의 기술 혁신과 정부 조달을 결합해 AI 시장을 확대하고 있으며, EU는 AI 특별법(Act)을 통해 안전성과 투명성 중심의 규범 체계를 구축하고 있다고 평가했다. 대만은 반도체와 서버, 전력·냉각 생태계를 결합해 AI 인프라 공급망의 핵심 거점으로 부상했으며 일본은 정부 클라우드와 자국 클라우드 기업 육성에 집중하고 있다고 분석했다.

김 원장은 한국형 AX 전략으로 ▲산업형 AI 기준 마련 ▲AI 초기시장 창출 ▲융합형 AI 인재 양성을 제시했다. 제조업과 반도체, 통신 인프라 경쟁력을 바탕으로 생산공정과 품질관리, 설비 안전 등에 적용할 수 있는 산업형 AI 기준을 선도해야 한다는 것이다. 또한 핵융합과 미래에너지, 첨단 바이오 등 전략 산업에서 정부가 초기 수요자 역할을 수행해 민간 투자를 촉진해야 한다고 강조했다.

크리스 사이플 우드맥킨지 부회장은 AI 데이터센터 확산이 미국 전력망에 새로운 도전 과제를 제기하고 있다고 진단했다. 그는 AI 데이터센터의 높은 전력 수요 변동성이 전력망 안정성에 부담을 주고 있으며 전력 품질과 부하 대응 능력이 데이터센터 경쟁력의 핵심 요소로 부상하고 있다고 설명했다.

사이플 부회장은 이러한 변화가 한국 기업에는 새로운 수출 기회가 될 수 있다고 평가했다. 변압기와 케이블 등 전력 기자재뿐 아니라 배터리에너지저장장치(BESS), 무정전전원장치(UPS), 배터리백업장치(BBU) 등 전력 안정화 솔루션 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망했다.

그는 "AI 데이터센터 시대의 경쟁력은 얼마나 많은 전기를 공급하느냐보다 얼마나 안정적으로 제어하고 품질을 유지하느냐에 달려 있다"며 "한국이 AI 데이터센터 전력 안정화 패키지를 새로운 성장동력으로 육성해야 한다"고 말했다.

이날 패널 토론에서는 전력 인프라와 AI 법제도, 산업 데이터 활용이 한국형 AX의 핵심 실행 기반으로 제시됐다. 참석자들은 AI 산업 경쟁력 확보를 위해 전력망 확충과 데이터 활용 규제 개선, 제조 현장의 암묵지를 데이터 자산으로 전환하기 위한 제도 정비가 필요하다고 입을 모았다.

syu@newspim.com