전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

라이콤, 위성 레이저 통신용 광증폭기 국산화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 라이콤은 16일 위성 간 레이저 통신용 고출력 광증폭기 국산화 성과를 발표했다.
  • 라이콤은 MOPA 구조 2단 광증폭기로 우주환경 신뢰성을 확보하고 국책과제로 위성통신용 기술을 개발 중이다.
  • 라이콤은 저궤도 위성 및 AI 데이터센터용 광증폭기 사업을 확대하며 우주항공·FSO 시장 진입을 추진하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국방과학연구소·한화시스템과 공동 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이콤은 최근 진행한 '2026년 한국군사과학기술학회 종합학술대회'에서 위성 간 레이저 통신용 고출력 광증폭기 국산화 개발 성과를 발표했다고 16일 밝혔다.

이번 논문은 차세대 위성통신 기술로 주목받는 위성 간 레이저 통신(ISL)에 적용 가능한 고출력 광증폭기의 설계, 성능, 우주환경 적합성 검증 결과를 담고 있다. 위성 간 레이저 통신은 고속·저지연·보안성이 요구되기 때문에 광위성통신 표준에 부합하는 파장 대역에서 고출력과 안정적 동작이 가능한 광증폭기가 핵심 요소다.

회사에 따르면 라이콤은 주발진기 전력증폭기(MOPA) 구조의 2단 광증폭기를 설계하고 펌프 레이저 이중화와 다중 펌프 구조를 적용해 목표 운용 출력을 충족했으며, 우주환경에서 안정적인 동작 신뢰성을 확보했다. 지난해부터 총 1050억원 규모 우주항공 국책과제에 참여해 위성통신용 광증폭기 기술을 개발 중이다.

라이콤 로고. [사진=라이콤]

라이콤은 국내 유일 광섬유 기반 광증폭기 전문 개발·제조 역량을 바탕으로 저궤도 위성 통신망에 필요한 고출력 광증폭기 기술을 보유하고 있다. 과제를 통해 광증폭기의 궤도상 검증을 진행하고 우주 헤리티지를 확보한 뒤 민간 우주항공 시장 진입을 추진할 계획이다.

한편 라이콤은 최근 AI 데이터센터 분야에서도 광증폭기 수주를 늘리고 있다. 이달 초 총 60억원에 달하는 데이터센터 간 통신(DCI)용 광증폭기 공급계약을 2건 체결했으며, 해당 제품은 일본 후지쯔 자회사인 미국 전송장비 기업 원피니티를 통해 미국 데이터센터에 적용된다. 라이콤은 국방·우주항공 분야의 고신뢰성 광증폭기 기술을 고도화해 위성통신 시장과 무선 광통신(FSO) 시장 진입을 본격화할 계획이다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동