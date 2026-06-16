홍은희, 비웨이브와 전속계약…토니안·원어스와 한솥밥

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍은희가 새 소속사 비웨이브 엔터테인먼트에 둥지를 틀고 새로운 도약에 나선다.

16일 비웨이브 엔터테인먼트 구본영 대표는 "최근 배우 홍은희와 전속계약을 체결했다"며 "오랜 시간 쌓아 올린 연기 내공으로 안방극장에서 남다른 존재감을 보여준 홍은희가 앞으로도 다양한 활약을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 뜻을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍은희. [사진=비웨이브엔터테인먼트] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

홍은희는 꾸준히 작품 활동을 이어오며 대한민국을 대표하는 배우로 자리매김했다. 그는 '워킹 맘 육아 대디', '나쁜형사', '오케이 광자매', '고백의 역사' 등 다채로운 장르를 아우르는 연기력을 입증하며 많은 사랑을 받아왔다. 최근 촬영을 마친 tvN '나의 유죄인간'에서 새로운 모습으로 대중들에게 비추어질 예정이다.

이뿐만 아니라 홍은희는 다양한 프로그램의 진행을 맡으며 남다른 활약을 전개하기도 했다. 그는 '기분 좋은 날'부터 '현장토크쇼 택시', '위대한 유산', '구해줘! 홈즈' 등 여러 방송을 통해 MC로서도 매끄러운 진행력과 재치 있는 입담을 인정받으며 '만능 엔터테이너'다운 면모까지 보여줬다.

지난해 공식 출범을 알린 비웨이브는 업계 최고의 전문가들이 대거 포진된 아티스트 매니지먼트 전문 기업이다. 비웨이브는 K팝 아티스트뿐만 아니라 배우로 영역을 확장해 나가며 영향력을 더욱 넓게 발휘할 전망이다.

비웨이브의 1호 배우로 새로운 여정의 출발을 알리는 홍은희. 매 작품 얼굴을 갈아 끼우는 탄탄한 연기를 선보이며 강렬한 인상을 남긴 그가 비웨이브의 전폭적인 지원 속 앞으로 어떤 행보를 이어 나갈지 귀추가 주목된다.

한편, 홍은희가 전속계약을 체결한 비웨이브에는 토니안과 원어스가 소속돼 있다.

moonddo00@newspim.com