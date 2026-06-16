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부산 '국제해양영화제' 18일 개막…글로벌 해양관광도시 이미지 강화

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  • 부산시가 18일부터 21일까지 국제해양영화제를 열었다
  • 15개국 47편 상영·AI 해양영화 섹션·GV 등 진행했다
  • 수영·체험 프로그램과 바다 마르쉐 운영해 해양관광도시 이미지를 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15개국 47편 장·단편 해양 영화 상영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 국내 유일의 해양 특화 영화제를 지속 가능한 해양관광 콘텐츠로 키워 글로벌 해양관광도시 이미지 강화에 나선다.

시는 18일부터 21일까지 나흘간 해운대 영화의전당에서 '제9회 국제해양영화제'를 개최한다고 16일 밝혔다.

제9회 국제해양영화제 포스터[사진=부산시] 2026.06.16

올해로 9회째를 맞는 이번 영화제는 바다와 인간, 해양환경과 생태를 주제로 한 국내 유일의 해양 특화 영화제다. 부산시와 한국해양진흥공사가 공동 주최하고 국제해양영화제 조직위원회가 주관한다.

영화제는 '바다 앞에, 우리는(Standing Before the Sea)'을 주제로 15개국 47편의 장·단편 해양 영화를 상영한다. 평소 접하기 어려운 해외 해양영화를 포함해 다양한 작품을 선보인다.

개막작은 남극 생태계와 글로벌 영향력을 다룬 다큐멘터리 '남극을 위한 연대(All Eyes on Antarctica)'와 '도메인 원(Antarctica-Domain One)'이 선정됐다. 폐막작은 해양생물학자 에디 위더 박사의 심해 탐사를 따라가는 '어둠 속에 빛이 있었다(A Life Illuminated)'다.

주요 상영작으로는 조수웅덩이에 갇힌 생명의 생존을 그린 '생존까지 13시간: 고양이상어의 모험', 인간과 인어의 공존을 다룬 애니메이션 '차오', 해달을 통해 해양 생태계 회복을 조명한 '작전명 해달: 바다숲을 구하라' 등이 포함됐다.

올해는 인공지능(AI) 해양영화 섹션도 신설해 공모 선정작과 초청작 등 총 11편을 상영한다.

영화 상영 이후에는 감독과 평론가 등이 참여하는 관객과의 대화(GV), 해양 전문가 강연과 토크쇼가 진행된다. 행사장에는 포토존과 체험 부스도 운영된다.

특별 프로그램으로는 수영을 주제로 한 작품을 함께 관람하고 경험을 공유하는 '수친자 클럽'이 마련된다. 오는 20일에는 영화의전당 6층 라운지에서 해양을 주제로 한 '바다 마르쉐'와 체험 공간이 운영된다.

상영작 예매는 영화의전당 누리집에서 가능하며 기간 중 현장 예매도 병행한다. 

나윤빈 관광마이스국장은 "앞으로도 해양관광 콘텐츠를 적극적으로 활용해 사계절 내내 찾아오고 싶은 해양관광도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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