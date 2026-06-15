G마켓·옥션, 여름 장바구니 공략…먹거리·냉감용품 특가전

21일까지 '6월 SUPER 마트&리빙'…최대 3만원 할인 쿠폰 제공

G라이브 5회 편성…보양식·냉감 침구 등 시즌 상품 집중 판매

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = G마켓과 옥션이 본격적인 여름을 앞두고 제철 먹거리와 냉감 생활용품을 앞세운 할인 행사에 나선다. 고물가 속 장바구니 부담을 낮추는 동시에 여름철 수요가 높은 상품을 집중적으로 선보이겠다는 전략이다.

15일 G마켓과 옥션은 오는 21일까지 '6월 SUPER 마트&리빙' 프로모션을 열고 여름 시즌 인기 상품을 특가에 판매한다고 밝혔다. 행사 상품은 냉감 침구, 휴대용 선풍기, 신비복숭아 등 여름철 수요가 높은 먹거리와 생활용품 중심으로 구성됐다.

G마켓이 6월 SUPER 마트&리빙 프로모션을 진행한다. [사진=G마켓 제공]

대표 상품으로는 냉감 소재를 적용한 '웰어베드 듀라웰 알래스카 냉감 매트리스 패드'와 '벤딕트 휴대용 냉각 손 선풍기' 등이 있다. 호텔수건 세트, 얼음 정수기, 바디스크럽, 데오드란트 등 무더위에 대비할 수 있는 생활용품도 함께 선보인다.

여름 제철 먹거리도 마련했다. '신비복숭아'와 '국내산 미니단호박'을 비롯해 닭가슴살 소시지, 도토리묵 등 간편식과 여름철 별미를 합리적인 가격에 판매한다. 테팔, 써모스, 동국제약, 마니커, 헬스프랜드, 석군참외농장 등 주요 브랜드관도 운영한다.

라이브커머스 'G라이브'를 통한 방송 한정 혜택도 제공한다. G마켓과 옥션은 15일부터 19일까지 여름 보양식과 냉감 침구 등 날짜별 테마에 맞춘 방송을 총 5회 진행한다. 행사 기간에는 최대 3만원까지 할인되는 15% 쿠폰과 12%, 10% 쿠폰 등 총 3종의 쿠폰을 ID당 횟수 제한 없이 발급한다.

G마켓 관계자는 "본격적인 여름을 앞두고 고객들이 많이 찾는 제철 먹거리와 시즌 상품을 중심으로 혜택을 집중했다"며 "고물가 시기 장바구니 부담을 덜 수 있도록 실질적인 할인 혜택을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com