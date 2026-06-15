최훈식 장수군수, 양파 수확 현장 점검…농가 지원 강화

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산서면 주산지 방문...영농 애로사항 청취 및 소통 확대

생산기반 구축·재배기술 지원으로 농가 경쟁력 향상 추진

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 본격적인 양파 수확철을 맞아 현장 중심 농정을 강화하며 농업인 지원과 소통 확대에 나섰다고 15일 밝혔다.

최훈식 장수군수가 산서면 양파 재배 농가를 방문해 수확 현장을 점검하고 농업인들을 격려했다.

최훈식 장수군수 양파 수확 현장에서 간담회를 가졌다.[사진=장수군]2026.06.15 gojongwin@newspim.com

이번 방문은 양파 수확과 모내기 등 영농철을 맞아 농업 현장의 애로사항을 직접 청취하고 안정적인 영농활동 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

최 군수는 수확 현장을 둘러보며 작황과 생산 여건을 점검하고 농업인들과 만나 재배 과정의 어려움과 유통 현황, 품질 관리 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

산서면은 장수군 양파의 주산지로 청정 자연환경과 큰 일교차를 바탕으로 품질과 저장성이 우수한 양파를 생산하고 있다. 지역에서 생산된 양파는 소비자들로부터 좋은 평가를 받으며 농가 소득 증대에도 기여하고 있다.

장수군은 양파 재배 농가 경쟁력 강화를 위해 고품질 양파 재배 지원사업과 노지채소 생산기반 구축사업, 농산물 공동작업 지원체계 확충 등 다양한 지원 정책을 추진하고 있다.

아울러 재배기술 보급과 현장 맞춤형 컨설팅을 통해 안정적인 생산 기반 조성에도 힘을 쏟고 있다.

최훈식 군수는 "산서면 대표 농산물인 양파가 우수한 품질로 소비자들에게 인정받을 수 있도록 생산부터 유통까지 체계적인 지원을 이어가겠다"며 "농업인의 목소리를 군정에 적극 반영해 체감도 높은 지원정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

한편 장수군은 주요 농산물 수확 시기마다 현장 중심의 농정 활동을 강화하고 있으며, 농업인과의 소통 확대와 농가 소득 향상을 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있다.

gojongwin@newspim.com